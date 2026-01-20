https://1prime.ru/20260120/tsb-866717342.html
ЦБ: отток ликвидности из банков в 2025 году составил один триллион рублей
Отток ликвидности из банковского сектора РФ в 2025 году составил один триллион рублей, что несколько выше значений прошлых лет, сообщил регулятор. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T18:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Отток ликвидности из банковского сектора РФ в 2025 году составил один триллион рублей, что несколько выше значений прошлых лет, сообщил регулятор. "В 2025 году рост наличных денег в обращении привел к оттоку ликвидности из банковского сектора в объеме 1 триллион рублей, что несколько выше значений прошлых лет", - говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".
