ЦБ: отток ликвидности из банков в 2025 году составил один триллион рублей

2026-01-20T18:29+0300

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Отток ликвидности из банковского сектора РФ в 2025 году составил один триллион рублей, что несколько выше значений прошлых лет, сообщил регулятор. "В 2025 году рост наличных денег в обращении привел к оттоку ликвидности из банковского сектора в объеме 1 триллион рублей, что несколько выше значений прошлых лет", - говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".

