"Наверняка выстрелит". Заявление Зеленского о новом оружии поразило японцев

спецоперация на украине

украина

европа

киев

владимир зеленский

сергей лавров

нато

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Читатели японского издания Sankei Shimbun возмутились заявлением Владимира Зеленского о планах по созданию новой системы противовоздушной обороны с использованием беспилотников-перехватчиков."Здорово, очередной выкидыш украинской пропаганды. Все эти якобы новые системы ПВО на раз вычисляются российскими вооруженными силами и долго не проживут. Говорить они умеют красиво, но вот с реализацией вопросики. Лучше бы уже грамотный план прекращения огня разработали", — написал один комментатор."Господин Зеленский, вы продолжаете сражаться за чужой счет. Как долго вы намерены это делать? Надеюсь, вы прислушаетесь к предложению Америки и пойдете на уступки", — отметил другой."Кто проспонсирует эту хваленую новую систему ПВО Украины? Прекрасная, прекрасная идея, наверняка выстрелит (шутка)", — иронично добавил еще один пользователь."О господи, опять болтовня. Владимир Зеленский, не стыдно от того, что единственное препятствие к миру на Украине — это вы сами? Даже ваши европейские сторонники сейчас на диво молчаливы. Вероятно, уже ведут полноценный диалог с Москвой", — заключили читатели.Зеленский 19 января объявил о намерении разработать инновационную систему ПВО с использованием БПЛА-перехватчиков.В начале месяца он потребовал от Европы передать Украине запасы ракет для комплексов ПВО. Уже 16 января Зеленский заявил, что получил "значительный пакет", не уточнив его происхождение. Россия считает, что поставки вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружения для Украины являются законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны западных стран не способствует переговорному процессу и будет иметь отрицательные последствия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

