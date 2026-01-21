Эксперты рассказали, что входит в стоимость нового импортного автомобиля

https://1prime.ru/20260121/avto-866751855.html

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Порядка 44% цены нового импортного автомобиля в России на начало 2026 года составляли акцизы, пошлины и различные сборы, сообщила ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). "Компоненты цены импортного автомобиля 2026 год… официальные сборы: примерно 44% от полной цены", - говорится в презентации ассоциации на примере китайской модели Jetta VA3. Там уточняется, что в абсолютных цифрах это примерно 1,18 миллиона рублей, в который входят таможенный сбор (4,9 тысячи рублей), таможенная пошлина (15%, или 135 тысяч рублей), НДС (22%, или 279,7 тысячи рублей), акциз (9,45 тысячи рублей) и утилизационный сбор, который для указанной модели составляет 800,8 тысячи рублей. При этом стоимость самой машины составляет около 900 тысяч рублей, или 33% от конечной цены, его доставка оценивается в 350 тысяч рублей (14% от цены), а "маржа" дистрибьютора и дилера суммарно составляет 280 тысяч рублей (11% цены). Глава Минпромторга России Антон Алиханов в декабре заявлял, что задача в российской автомобильной промышленности - исключить повторения сценария 2022 года, когда иностранные партнеры своим уходом остановили конвейеры, сейчас РФ ориентируется на собственную технологическую независимость в автопроме. В октябре прошлого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял в интервью РИА Новости, что изменения механики расчета утильсбора, анонсированные правительством РФ в сентябре и вступившие в силу с 1 декабря, дали импульс активизации переговоров по локализации производства автомобилей на территории страны со стороны новых зарубежных партнеров.

