Эксперты рассказали, что входит в стоимость нового импортного автомобиля - 21.01.2026
Эксперты рассказали, что входит в стоимость нового импортного автомобиля
2026-01-21T13:31+0300
2026-01-21T13:57+0300
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Порядка 44% цены нового импортного автомобиля в России на начало 2026 года составляли акцизы, пошлины и различные сборы, сообщила ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). "Компоненты цены импортного автомобиля 2026 год… официальные сборы: примерно 44% от полной цены", - говорится в презентации ассоциации на примере китайской модели Jetta VA3. Там уточняется, что в абсолютных цифрах это примерно 1,18 миллиона рублей, в который входят таможенный сбор (4,9 тысячи рублей), таможенная пошлина (15%, или 135 тысяч рублей), НДС (22%, или 279,7 тысячи рублей), акциз (9,45 тысячи рублей) и утилизационный сбор, который для указанной модели составляет 800,8 тысячи рублей. При этом стоимость самой машины составляет около 900 тысяч рублей, или 33% от конечной цены, его доставка оценивается в 350 тысяч рублей (14% от цены), а "маржа" дистрибьютора и дилера суммарно составляет 280 тысяч рублей (11% цены). Глава Минпромторга России Антон Алиханов в декабре заявлял, что задача в российской автомобильной промышленности - исключить повторения сценария 2022 года, когда иностранные партнеры своим уходом остановили конвейеры, сейчас РФ ориентируется на собственную технологическую независимость в автопроме. В октябре прошлого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял в интервью РИА Новости, что изменения механики расчета утильсбора, анонсированные правительством РФ в сентябре и вступившие в силу с 1 декабря, дали импульс активизации переговоров по локализации производства автомобилей на территории страны со стороны новых зарубежных партнеров.
13:31 21.01.2026 (обновлено: 13:57 21.01.2026)
 
Эксперты рассказали, что входит в стоимость нового импортного автомобиля

РОАД: около 44% цены нового импортного автомобиля в России составляли акцизы и пошлины

Работа автосалона
Работа автосалона - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Работа автосалона. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Порядка 44% цены нового импортного автомобиля в России на начало 2026 года составляли акцизы, пошлины и различные сборы, сообщила ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
"Компоненты цены импортного автомобиля 2026 год… официальные сборы: примерно 44% от полной цены", - говорится в презентации ассоциации на примере китайской модели Jetta VA3.
Там уточняется, что в абсолютных цифрах это примерно 1,18 миллиона рублей, в который входят таможенный сбор (4,9 тысячи рублей), таможенная пошлина (15%, или 135 тысяч рублей), НДС (22%, или 279,7 тысячи рублей), акциз (9,45 тысячи рублей) и утилизационный сбор, который для указанной модели составляет 800,8 тысячи рублей.
При этом стоимость самой машины составляет около 900 тысяч рублей, или 33% от конечной цены, его доставка оценивается в 350 тысяч рублей (14% от цены), а "маржа" дистрибьютора и дилера суммарно составляет 280 тысяч рублей (11% цены).
Глава Минпромторга России Антон Алиханов в декабре заявлял, что задача в российской автомобильной промышленности - исключить повторения сценария 2022 года, когда иностранные партнеры своим уходом остановили конвейеры, сейчас РФ ориентируется на собственную технологическую независимость в автопроме.
В октябре прошлого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял в интервью РИА Новости, что изменения механики расчета утильсбора, анонсированные правительством РФ в сентябре и вступившие в силу с 1 декабря, дали импульс активизации переговоров по локализации производства автомобилей на территории страны со стороны новых зарубежных партнеров.
 
Заголовок открываемого материала