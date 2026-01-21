https://1prime.ru/20260121/avto-866756994.html
Закон о беспилотных автомобилях вступит в силу 1 сентября 2027 года
Закон о беспилотных автомобилях вступит в силу 1 сентября 2027 года - 21.01.2026, ПРАЙМ
Закон о беспилотных автомобилях вступит в силу 1 сентября 2027 года
Закон, определяющий условия допуска на дороги общего пользования беспилотных автомобилей в России, в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2027 года,... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T15:54+0300
2026-01-21T15:54+0300
2026-01-21T15:54+0300
россия
беспилотные автомобили
автомобильный транспорт
авто
минтранс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861060096_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_20ee2eefd023495afa53b98f372feaf6.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Закон, определяющий условия допуска на дороги общего пользования беспилотных автомобилей в России, в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2027 года, говорится в тексте соответствующего законопроекта, разработанного Минтрансом. "Законопроект вступает в силу с 1 сентября 2027 года", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале официальной публикации правовых актов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861060096_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_0691c3850198613eca43679830f4e31d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, беспилотные автомобили, автомобильный транспорт, авто, минтранс рф
РОССИЯ, беспилотные автомобили, автомобильный транспорт, Авто, Минтранс РФ
Закон о беспилотных автомобилях вступит в силу 1 сентября 2027 года
Закон о допуске на дороги РФ беспилотных авто должен вступить в силу 1 сентября 2027 г