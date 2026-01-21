Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.01.2026
Закон о беспилотных автомобилях вступит в силу 1 сентября 2027 года
Закон о беспилотных автомобилях вступит в силу 1 сентября 2027 года
россия
беспилотные автомобили
автомобильный транспорт
авто
минтранс рф
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Закон, определяющий условия допуска на дороги общего пользования беспилотных автомобилей в России, в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2027 года, говорится в тексте соответствующего законопроекта, разработанного Минтрансом. "Законопроект вступает в силу с 1 сентября 2027 года", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале официальной публикации правовых актов.
россия, беспилотные автомобили, автомобильный транспорт, авто, минтранс рф
РОССИЯ, беспилотные автомобили, автомобильный транспорт, Авто, Минтранс РФ
Закон о беспилотных автомобилях вступит в силу 1 сентября 2027 года

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Беспилотный автомобиль во время испытаний в зимних условиях
Беспилотный автомобиль во время испытаний в зимних условиях. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Закон, определяющий условия допуска на дороги общего пользования беспилотных автомобилей в России, в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2027 года, говорится в тексте соответствующего законопроекта, разработанного Минтрансом.
"Законопроект вступает в силу с 1 сентября 2027 года", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале официальной публикации правовых актов.
 
