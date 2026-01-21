https://1prime.ru/20260121/avto-866756994.html

Закон о беспилотных автомобилях вступит в силу 1 сентября 2027 года

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Закон, определяющий условия допуска на дороги общего пользования беспилотных автомобилей в России, в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2027 года, говорится в тексте соответствующего законопроекта, разработанного Минтрансом. "Законопроект вступает в силу с 1 сентября 2027 года", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале официальной публикации правовых актов.

