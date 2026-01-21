https://1prime.ru/20260121/avtomobili-866749454.html

Дилеры оценили долю машин старше десяти лет в российском автопарке

Дилеры оценили долю машин старше десяти лет в российском автопарке

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Возраст 72% легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в автопарке России на конец 2025 года превышал 10 лет, сообщил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин. "Структура автомобильного парка по возрасту на 01.12.2025 года… 72% - 33 000 000 автомобилей старше 10 лет", - говорится в презентации Подщеколдина о возрасте российского парка легковых автомобилей и LCV. "Сколько же надо в России, чтобы парк по крайней мере не старел? Или, вернее, как сделать так, чтобы он был не старше 10 лет? А вот на самом деле очень простой ответ: нужно 3 миллиона автомобилей выпускать в год и продавать их. Ну, или импортировать, но продавать 3 миллиона. И тогда за 10 лет у вас будет 30 миллионов машин", - прокомментировал глава ассоциации. В презентации отмечается, что еще в 2015 году в России доля машин старше 10 лет составляла 49%. Подщеколдин отметил, что средний возраст легковых автомобилей и LCV в стране на сегодня приблизился 17 годам. По данным Минпромторга, объём продаж легковых автомобилей в России в 2025 году составил 1,3 миллиона единиц (-15% по сравнению с 2024 годом), LCV - 107,1 тысячи штук (-24%).

