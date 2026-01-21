https://1prime.ru/20260121/azerbaydzhan-866750443.html

Азербайджан может пережить второй нефтяной бум в истории, заявил Алиев

Азербайджан может пережить второй нефтяной бум в истории, заявил Алиев - 21.01.2026, ПРАЙМ

Азербайджан может пережить второй нефтяной бум в истории, заявил Алиев

Азербайджан может пережить второй крупный нефтяной бум в истории страны, заявил глава государства Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T12:52+0300

2026-01-21T12:52+0300

2026-01-21T12:52+0300

нефть

газ

азербайджан

баку

https://cdnn.1prime.ru/img/82702/11/827021108_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_af402b88da058bdfd4911155068cfd74.jpg

БАКУ, 21 янв - ПРАЙМ. Азербайджан может пережить второй крупный нефтяной бум в истории страны, заявил глава государства Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии "Завтрак с руководством Азербайджана" в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе. "Мы увеличиваем добычу газа, сокращаем добычу нефти, но у нас есть планы по стабилизации добычи нефти. Говорить об этом пока рано, но у нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане, если разведочные проекты, проводимые международными энергетическими компаниями, принесут хорошие результаты", - сказал Алиев. Первый нефтяной бум в Азербайджане произошел в конце XIX - начале XX века, когда Баку стал одним из мировых центров нефтяной промышленности.

азербайджан

баку

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, азербайджан, баку