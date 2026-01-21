Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
БАКУ, 21 янв - ПРАЙМ. Азербайджан может пережить второй крупный нефтяной бум в истории страны, заявил глава государства Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии "Завтрак с руководством Азербайджана" в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе. "Мы увеличиваем добычу газа, сокращаем добычу нефти, но у нас есть планы по стабилизации добычи нефти. Говорить об этом пока рано, но у нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане, если разведочные проекты, проводимые международными энергетическими компаниями, принесут хорошие результаты", - сказал Алиев. Первый нефтяной бум в Азербайджане произошел в конце XIX - начале XX века, когда Баку стал одним из мировых центров нефтяной промышленности.
12:52 21.01.2026
 
Азербайджан может пережить второй нефтяной бум в истории, заявил Алиев

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Каспийском море
Нефтяные вышки в Каспийском море - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Нефтяные вышки в Каспийском море. Архивное фото
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
БАКУ, 21 янв - ПРАЙМ. Азербайджан может пережить второй крупный нефтяной бум в истории страны, заявил глава государства Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии "Завтрак с руководством Азербайджана" в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.
"Мы увеличиваем добычу газа, сокращаем добычу нефти, но у нас есть планы по стабилизации добычи нефти. Говорить об этом пока рано, но у нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане, если разведочные проекты, проводимые международными энергетическими компаниями, принесут хорошие результаты", - сказал Алиев.
Первый нефтяной бум в Азербайджане произошел в конце XIX - начале XX века, когда Баку стал одним из мировых центров нефтяной промышленности.
 
