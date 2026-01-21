https://1prime.ru/20260121/azerbaydzhan-866750443.html
Азербайджан может пережить второй нефтяной бум в истории, заявил Алиев
Азербайджан может пережить второй нефтяной бум в истории, заявил Алиев
БАКУ, 21 янв - ПРАЙМ. Азербайджан может пережить второй крупный нефтяной бум в истории страны, заявил глава государства Ильхам Алиев, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран на мероприятии "Завтрак с руководством Азербайджана" в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе. "Мы увеличиваем добычу газа, сокращаем добычу нефти, но у нас есть планы по стабилизации добычи нефти. Говорить об этом пока рано, но у нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане, если разведочные проекты, проводимые международными энергетическими компаниями, принесут хорошие результаты", - сказал Алиев. Первый нефтяной бум в Азербайджане произошел в конце XIX - начале XX века, когда Баку стал одним из мировых центров нефтяной промышленности.
