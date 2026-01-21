https://1prime.ru/20260121/bajden-866733061.html
"Храбрые" члены ЕС хотят, чтобы Байден гордился ими, заявил Дмитриев
"Храбрые" члены ЕС хотят, чтобы Байден гордился ими, заявил Дмитриев - 21.01.2026, ПРАЙМ
"Храбрые" члены ЕС хотят, чтобы Байден гордился ими, заявил Дмитриев
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев считает, что "храбрые" члены ЕС, которые намерены использовать... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T07:14+0300
2026-01-21T07:14+0300
2026-01-21T08:13+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
рф
германия
джо байден
кирилл дмитриев
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866724345_0:0:3285:1848_1920x0_80_0_0_fee5722c4fc38f4988e95cfffe747b56.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев считает, что "храбрые" члены ЕС, которые намерены использовать "торговую базуку" против США, хотят, чтобы бывший американский президент Джо Байден ими гордился. Европейское издание газеты Politico со ссылкой на пятерых дипломатов ранее сообщило, что Германия вслед за Францией намерена просить Еврокомиссию изучить возможность применения "инструмент против принуждения" Евросоюза, также известного как "торговая базука" против США на фоне ситуации с Гренландией. "Храбрые члены ЕС хотят "применить свою торговую базуку" против США - они хотят, чтобы Байден гордился ими", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, комментируя статью Politico. К своей публикации он прикрепил GIF-изображение, на котором Байден, судя по подписи, говорит: "Вы такие храбрые".
сша
рф
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866724345_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5237c9d561977a43a791d4ee54497c5c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, сша, рф, германия, джо байден, кирилл дмитриев, ес, politico
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, РФ, ГЕРМАНИЯ, Джо Байден, Кирилл Дмитриев, ЕС, Politico
"Храбрые" члены ЕС хотят, чтобы Байден гордился ими, заявил Дмитриев
Дмитриев: "храбрые" члены ЕС хотят, чтобы Байден гордился ими
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев считает, что "храбрые" члены ЕС, которые намерены использовать "торговую базуку" против США, хотят, чтобы бывший американский президент Джо Байден ими гордился.
Европейское издание газеты Politico со ссылкой на пятерых дипломатов ранее сообщило, что Германия вслед за Францией намерена просить Еврокомиссию изучить возможность применения "инструмент против принуждения" Евросоюза, также известного как "торговая базука" против США на фоне ситуации с Гренландией.
"Храбрые члены ЕС хотят "применить свою торговую базуку" против США - они хотят, чтобы Байден гордился ими", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, комментируя статью Politico.
К своей публикации он прикрепил GIF-изображение, на котором Байден, судя по подписи, говорит: "Вы такие храбрые".