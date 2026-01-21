https://1prime.ru/20260121/bajden-866733061.html

"Храбрые" члены ЕС хотят, чтобы Байден гордился ими, заявил Дмитриев

"Храбрые" члены ЕС хотят, чтобы Байден гордился ими, заявил Дмитриев - 21.01.2026, ПРАЙМ

"Храбрые" члены ЕС хотят, чтобы Байден гордился ими, заявил Дмитриев

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев считает, что "храбрые" члены ЕС, которые намерены использовать... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21

2026-01-21T07:14+0300

2026-01-21T08:13+0300

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев считает, что "храбрые" члены ЕС, которые намерены использовать "торговую базуку" против США, хотят, чтобы бывший американский президент Джо Байден ими гордился. Европейское издание газеты Politico со ссылкой на пятерых дипломатов ранее сообщило, что Германия вслед за Францией намерена просить Еврокомиссию изучить возможность применения "инструмент против принуждения" Евросоюза, также известного как "торговая базука" против США на фоне ситуации с Гренландией. "Храбрые члены ЕС хотят "применить свою торговую базуку" против США - они хотят, чтобы Байден гордился ими", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, комментируя статью Politico. К своей публикации он прикрепил GIF-изображение, на котором Байден, судя по подписи, говорит: "Вы такие храбрые".

