Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Храбрые" члены ЕС хотят, чтобы Байден гордился ими, заявил Дмитриев - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/bajden-866733061.html
"Храбрые" члены ЕС хотят, чтобы Байден гордился ими, заявил Дмитриев
"Храбрые" члены ЕС хотят, чтобы Байден гордился ими, заявил Дмитриев - 21.01.2026, ПРАЙМ
"Храбрые" члены ЕС хотят, чтобы Байден гордился ими, заявил Дмитриев
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев считает, что "храбрые" члены ЕС, которые намерены использовать... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T07:14+0300
2026-01-21T08:13+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
рф
германия
джо байден
кирилл дмитриев
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866724345_0:0:3285:1848_1920x0_80_0_0_fee5722c4fc38f4988e95cfffe747b56.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев считает, что "храбрые" члены ЕС, которые намерены использовать "торговую базуку" против США, хотят, чтобы бывший американский президент Джо Байден ими гордился. Европейское издание газеты Politico со ссылкой на пятерых дипломатов ранее сообщило, что Германия вслед за Францией намерена просить Еврокомиссию изучить возможность применения "инструмент против принуждения" Евросоюза, также известного как "торговая базука" против США на фоне ситуации с Гренландией. "Храбрые члены ЕС хотят "применить свою торговую базуку" против США - они хотят, чтобы Байден гордился ими", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, комментируя статью Politico. К своей публикации он прикрепил GIF-изображение, на котором Байден, судя по подписи, говорит: "Вы такие храбрые".
сша
рф
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866724345_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5237c9d561977a43a791d4ee54497c5c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, рф, германия, джо байден, кирилл дмитриев, ес, politico
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, РФ, ГЕРМАНИЯ, Джо Байден, Кирилл Дмитриев, ЕС, Politico
07:14 21.01.2026 (обновлено: 08:13 21.01.2026)
 
"Храбрые" члены ЕС хотят, чтобы Байден гордился ими, заявил Дмитриев

Дмитриев: "храбрые" члены ЕС хотят, чтобы Байден гордился ими

© РИА Новости . Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев считает, что "храбрые" члены ЕС, которые намерены использовать "торговую базуку" против США, хотят, чтобы бывший американский президент Джо Байден ими гордился.
Европейское издание газеты Politico со ссылкой на пятерых дипломатов ранее сообщило, что Германия вслед за Францией намерена просить Еврокомиссию изучить возможность применения "инструмент против принуждения" Евросоюза, также известного как "торговая базука" против США на фоне ситуации с Гренландией.
"Храбрые члены ЕС хотят "применить свою торговую базуку" против США - они хотят, чтобы Байден гордился ими", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, комментируя статью Politico.
К своей публикации он прикрепил GIF-изображение, на котором Байден, судя по подписи, говорит: "Вы такие храбрые".
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАРФГЕРМАНИЯДжо БайденКирилл ДмитриевЕСPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала