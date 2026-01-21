https://1prime.ru/20260121/benzin-866767487.html
Бензин и дизтопливо на АЗС в России за неделю подорожали
Бензин и дизтопливо на АЗС в России за неделю подорожали - 21.01.2026, ПРАЙМ
Бензин и дизтопливо на АЗС в России за неделю подорожали
Средняя розничная цена бензина в России с 12 по 19 января выросла на 0,12%, или на 8 копеек - до 65,47 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,1%, или на 8... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T20:36+0300
2026-01-21T20:36+0300
2026-01-21T20:36+0300
энергетика
рф
ивановская область
игорь артемьев
росстат
нпз
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 12 по 19 января выросла на 0,12%, или на 8 копеек - до 65,47 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,1%, или на 8 копеек, до 77,02 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Согласно предыдущему отчету Росстата, с 1 по 12 января средняя цена бензина в рознице выросла на 1,12% - до 65,39 рубля за литр, а дизтопливо подорожало на 1,3% - до 76,94 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал в среднем на 0,11% - до 62,13 рубля за литр, Аи-95 - на 0,12%, до 67,58 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене на 0,21% - до 90,64 рубля. Общая инфляция в стране с 13 по 19 января составила 0,45%. Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 53 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Ивановской области - на 0,9%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,3% и 0,1% соответственно. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 14 субъектах РФ, самое заметное - в Иркутской области (-2,4%). Правительство РФ и профильные ведомства обсуждают досрочное снятие запрета на экспорт бензина для крупных производителей начиная с 1 февраля, сообщил в понедельник РИА Новости источник в отрасли. Позднее президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в разговоре с журналистами выразил мнение, что на фоне перегруженности многих НПЗ целесообразно снять ограничения на экспорт топлива. Однако, по его мнению, ближе к апрелю понадобится возобновить эмбарго для бензина. В конце 2025 года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
https://1prime.ru/20260119/istochnik-866668051.html
рф
ивановская область
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_242fca3a023ee47e1aeced6844fd7cd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, ивановская область, игорь артемьев, росстат, нпз, москва
Энергетика, РФ, Ивановская область, Игорь Артемьев, Росстат, НПЗ, МОСКВА
Бензин и дизтопливо на АЗС в России за неделю подорожали
Росстат: бензин и дизтопливо на АЗС в России за неделю подорожали на 0,1%
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 12 по 19 января выросла на 0,12%, или на 8 копеек - до 65,47 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,1%, или на 8 копеек, до 77,02 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Согласно предыдущему отчету Росстата
, с 1 по 12 января средняя цена бензина в рознице выросла на 1,12% - до 65,39 рубля за литр, а дизтопливо подорожало на 1,3% - до 76,94 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал в среднем на 0,11% - до 62,13 рубля за литр, Аи-95 - на 0,12%, до 67,58 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене на 0,21% - до 90,64 рубля.
Общая инфляция в стране с 13 по 19 января составила 0,45%.
Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 53 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Ивановской области
- на 0,9%. В Москве
и Санкт-Петербурге
цены выросли на 0,3% и 0,1% соответственно. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 14 субъектах РФ
, самое заметное - в Иркутской области
(-2,4%).
Правительство РФ и профильные ведомства обсуждают досрочное снятие запрета на экспорт бензина для крупных производителей начиная с 1 февраля, сообщил в понедельник РИА Новости источник в отрасли. Позднее президент Петербургской биржи Игорь Артемьев
в разговоре с журналистами выразил мнение, что на фоне перегруженности многих НПЗ
целесообразно снять ограничения на экспорт топлива. Однако, по его мнению, ближе к апрелю понадобится возобновить эмбарго для бензина.
В конце 2025 года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
В России рассматривают досрочное снятие запрета на экспорт бензина