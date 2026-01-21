Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бензин и дизтопливо на АЗС в России за неделю подорожали - 21.01.2026
Бензин и дизтопливо на АЗС в России за неделю подорожали
Бензин и дизтопливо на АЗС в России за неделю подорожали - 21.01.2026, ПРАЙМ
Бензин и дизтопливо на АЗС в России за неделю подорожали
Средняя розничная цена бензина в России с 12 по 19 января выросла на 0,12%, или на 8 копеек - до 65,47 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,1%, или на 8... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T20:36+0300
2026-01-21T20:36+0300
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 12 по 19 января выросла на 0,12%, или на 8 копеек - до 65,47 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,1%, или на 8 копеек, до 77,02 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Согласно предыдущему отчету Росстата, с 1 по 12 января средняя цена бензина в рознице выросла на 1,12% - до 65,39 рубля за литр, а дизтопливо подорожало на 1,3% - до 76,94 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал в среднем на 0,11% - до 62,13 рубля за литр, Аи-95 - на 0,12%, до 67,58 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене на 0,21% - до 90,64 рубля. Общая инфляция в стране с 13 по 19 января составила 0,45%. Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 53 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Ивановской области - на 0,9%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,3% и 0,1% соответственно. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 14 субъектах РФ, самое заметное - в Иркутской области (-2,4%). Правительство РФ и профильные ведомства обсуждают досрочное снятие запрета на экспорт бензина для крупных производителей начиная с 1 февраля, сообщил в понедельник РИА Новости источник в отрасли. Позднее президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в разговоре с журналистами выразил мнение, что на фоне перегруженности многих НПЗ целесообразно снять ограничения на экспорт топлива. Однако, по его мнению, ближе к апрелю понадобится возобновить эмбарго для бензина. В конце 2025 года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
20:36 21.01.2026
 
Бензин и дизтопливо на АЗС в России за неделю подорожали

Росстат: бензин и дизтопливо на АЗС в России за неделю подорожали на 0,1%

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 12 по 19 января выросла на 0,12%, или на 8 копеек - до 65,47 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,1%, или на 8 копеек, до 77,02 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Согласно предыдущему отчету Росстата, с 1 по 12 января средняя цена бензина в рознице выросла на 1,12% - до 65,39 рубля за литр, а дизтопливо подорожало на 1,3% - до 76,94 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал в среднем на 0,11% - до 62,13 рубля за литр, Аи-95 - на 0,12%, до 67,58 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене на 0,21% - до 90,64 рубля.
Общая инфляция в стране с 13 по 19 января составила 0,45%.
Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 53 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Ивановской области - на 0,9%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,3% и 0,1% соответственно. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 14 субъектах РФ, самое заметное - в Иркутской области (-2,4%).
Правительство РФ и профильные ведомства обсуждают досрочное снятие запрета на экспорт бензина для крупных производителей начиная с 1 февраля, сообщил в понедельник РИА Новости источник в отрасли. Позднее президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в разговоре с журналистами выразил мнение, что на фоне перегруженности многих НПЗ целесообразно снять ограничения на экспорт топлива. Однако, по его мнению, ближе к апрелю понадобится возобновить эмбарго для бензина.
В конце 2025 года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.
