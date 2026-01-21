Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубани два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы - 21.01.2026
Спецоперация на Украине
На Кубани два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы
Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. "Погибли два сотрудника предприятия, еще несколько пострадали. Выражаю глубокие соболезнования семьям. Всем раненым обязательно окажем необходимую медицинскую помощь", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
ПРАЙМ
На Кубани два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы

Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна на Кубани

© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Белгородской области
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Погибли два сотрудника предприятия, еще несколько пострадали. Выражаю глубокие соболезнования семьям. Всем раненым обязательно окажем необходимую медицинскую помощь", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
В Адыгее 13 человек пострадали при атаке БПЛА
