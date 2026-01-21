https://1prime.ru/20260121/bpla-866771813.html
На Кубани два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы
На Кубани два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы - 21.01.2026, ПРАЙМ
На Кубани два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы
Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T23:04+0300
2026-01-21T23:04+0300
2026-01-21T23:04+0300
спецоперация на украине
россия
общество
краснодарский край
кубань
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862736280_0:32:1133:669_1920x0_80_0_0_a635adebad17a328b2c424399b4d532e.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. "Погибли два сотрудника предприятия, еще несколько пострадали. Выражаю глубокие соболезнования семьям. Всем раненым обязательно окажем необходимую медицинскую помощь", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20260121/adygeya-866744499.html
краснодарский край
кубань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862736280_100:0:1033:700_1920x0_80_0_0_b84d3639e3116954d215597cc615e982.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , краснодарский край, кубань, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , Краснодарский край, КУБАНЬ, ВСУ
На Кубани два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы
Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна на Кубани