На Чубайса завели новое исполнительное производство

МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Судебные приставы возбудили новое исполнительное производство об аресте активов Анатолия Чубайса, следует из материалов Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд в декабре 2025 года арестовал денежные средства на счетах ответчиков по иску "Роснано" о взыскании убытков с Чубайса, а также еще 12 бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. В частности, счета Чубайса и Юрия Удальцова арестованы в пределах около 11,9 миллиарда рублей. Согласно материалам судебных приставов, Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое было создано несколько лет назад и ведает особо важными исполнительными производствами, 12 января завело на Чубайса исполнительное производство о "наложении ареста" по исполнительному листу, выданному 23 декабря 2025 года Арбитражным судом Москвы. Кроме того, на Чубайса все еще возбуждено производство от 17 апреля 2025 года о наложении ареста на имущество, которым также занимается ГМУ ФССП. "Роснано" в декабре предъявило иск о взыскании убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus. Проект, стартовавший в 2011 году, не достиг первоначальных целей. По мнению компании, уже на старте были видны риски, однако механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления не были предусмотрены. Как сообщали РИА Новости в компании, бывшее руководство "Роснано" игнорировало экономическую нецелесообразность проекта.

