Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Чубайса завели новое исполнительное производство - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260121/chubays-866748435.html
На Чубайса завели новое исполнительное производство
На Чубайса завели новое исполнительное производство - 21.01.2026, ПРАЙМ
На Чубайса завели новое исполнительное производство
Судебные приставы возбудили новое исполнительное производство об аресте активов Анатолия Чубайса, следует из материалов Федеральной службы судебных приставов, с | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T12:18+0300
2026-01-21T12:19+0300
происшествия
россия
москва
анатолий чубайс
роснано
фссп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866748297_0:31:800:481_1920x0_80_0_0_4099693b2a41731e0ea6075c712d1550.jpg
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Судебные приставы возбудили новое исполнительное производство об аресте активов Анатолия Чубайса, следует из материалов Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд в декабре 2025 года арестовал денежные средства на счетах ответчиков по иску "Роснано" о взыскании убытков с Чубайса, а также еще 12 бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. В частности, счета Чубайса и Юрия Удальцова арестованы в пределах около 11,9 миллиарда рублей. Согласно материалам судебных приставов, Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое было создано несколько лет назад и ведает особо важными исполнительными производствами, 12 января завело на Чубайса исполнительное производство о "наложении ареста" по исполнительному листу, выданному 23 декабря 2025 года Арбитражным судом Москвы. Кроме того, на Чубайса все еще возбуждено производство от 17 апреля 2025 года о наложении ареста на имущество, которым также занимается ГМУ ФССП. "Роснано" в декабре предъявило иск о взыскании убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus. Проект, стартовавший в 2011 году, не достиг первоначальных целей. По мнению компании, уже на старте были видны риски, однако механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления не были предусмотрены. Как сообщали РИА Новости в компании, бывшее руководство "Роснано" игнорировало экономическую нецелесообразность проекта.
https://1prime.ru/20260113/rosnano-866434557.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866748297_60:0:741:511_1920x0_80_0_0_d4ce25da942d20658bc9e6e22643aa5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, анатолий чубайс, роснано, фссп
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, Анатолий Чубайс, Роснано, ФССП
12:18 21.01.2026 (обновлено: 12:19 21.01.2026)
 
На Чубайса завели новое исполнительное производство

РИА Новости: ФССП возбудила новое производство об аресте активов Чубайса

© РИА Новости . Руслан КривобокАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Анатолий Чубайс. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Судебные приставы возбудили новое исполнительное производство об аресте активов Анатолия Чубайса, следует из материалов Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд в декабре 2025 года арестовал денежные средства на счетах ответчиков по иску "Роснано" о взыскании убытков с Чубайса, а также еще 12 бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. В частности, счета Чубайса и Юрия Удальцова арестованы в пределах около 11,9 миллиарда рублей.
Согласно материалам судебных приставов, Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое было создано несколько лет назад и ведает особо важными исполнительными производствами, 12 января завело на Чубайса исполнительное производство о "наложении ареста" по исполнительному листу, выданному 23 декабря 2025 года Арбитражным судом Москвы.
Кроме того, на Чубайса все еще возбуждено производство от 17 апреля 2025 года о наложении ареста на имущество, которым также занимается ГМУ ФССП.
"Роснано" в декабре предъявило иск о взыскании убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus. Проект, стартовавший в 2011 году, не достиг первоначальных целей. По мнению компании, уже на старте были видны риски, однако механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления не были предусмотрены. Как сообщали РИА Новости в компании, бывшее руководство "Роснано" игнорировало экономическую нецелесообразность проекта.
Вывеска компании Роснано - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Суд не стал снимать арест со счетов соответчика Чубайса по иску "Роснано"
13 января, 11:26
 
ПроисшествияРОССИЯМОСКВААнатолий ЧубайсРоснаноФССП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала