Минфин прокомментировал иск о выплатах по имперским долгам России - 21.01.2026
https://1prime.ru/20260121/dolgi-866736422.html
2026-01-21T09:33+0300
2026-01-21T09:33+0300
09:33 21.01.2026
 
Минфин прокомментировал иск о выплатах по имперским долгам России

Минфин отрицает обязанность России платить долги по старым царским облигациям

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Минфин отрицает обязанность России уплатить долг по старым царским облигациям, при этом ответчиков по внешним искам представляет Генеральная прокуратура РФ, заявил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
Американский фонд Noble Capital в прошлом году подал иск к России с требованием выплатить 225,8 миллиарда долларов по имперским долгам 1916 года.
"Это судебный процесс. У нас в России Генеральная прокуратура по всем внешним искам представляет ответчиков. Если там начнется судебный процесс, то, конечно, Россия будет участвовать", - ответил Колычев на вопрос, планирует ли Минфин принимать меры в ответ на иск.
На уточняющий вопрос, отрицает ли Минфин ответственность России по этим долгам, замминистра ответил: "Правильно, да".
Иск Noble Capital был подан в Федеральный окружной суд США по округу Колумбия в июне 2025 года. Ответчиками значатся Российская Федерация, Минфин, ЦБ и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по нему было в ноябре – тогда суд постановил, что ответ на исковое заявление должно быть представлен не позднее 29 января 2026 года.
 
