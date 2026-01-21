https://1prime.ru/20260121/dollar-866757123.html

Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 29 декабря

Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 29 декабря - 21.01.2026, ПРАЙМ

Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 29 декабря

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 77 рублей - впервые в этом году, следует из данных торгов. | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T15:57+0300

2026-01-21T15:57+0300

2026-01-21T16:06+0300

курс доллара к рублю

рынок

россия

торги

доллар сша

российский рубль

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 77 рублей - впервые в этом году, следует из данных торгов.К 16.00 мск курс доллара снижается на 53 копейки относительно предыдущего закрытия - до 77,02 рубля, а минутами ранее он опускался до 76,98 рубля.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, торги, доллар сша, российский рубль