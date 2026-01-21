https://1prime.ru/20260121/dollar-866757123.html
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 29 декабря
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 29 декабря - 21.01.2026, ПРАЙМ
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 29 декабря
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 77 рублей - впервые в этом году, следует из данных торгов. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T15:57+0300
2026-01-21T15:57+0300
2026-01-21T16:06+0300
курс доллара к рублю
рынок
россия
торги
доллар сша
российский рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 77 рублей - впервые в этом году, следует из данных торгов.К 16.00 мск курс доллара снижается на 53 копейки относительно предыдущего закрытия - до 77,02 рубля, а минутами ранее он опускался до 76,98 рубля.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_2b4d78390fb9583f222dc0c08963d6bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, торги, доллар сша, российский рубль
Курс доллара к рублю, Рынок, РОССИЯ, Торги, Доллар США, российский рубль
Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 29 декабря
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 29 декабря 2025 года
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 77 рублей - впервые в этом году, следует из данных торгов.
К 16.00 мск курс доллара снижается на 53 копейки относительно предыдущего закрытия - до 77,02 рубля, а минутами ранее он опускался до 76,98 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.