21.01.2026
Экономика
https://1prime.ru/20260121/egipet-866771930.html
Египет погасил долг перед иностранными партнерами в нефтяной отрасли
Египет погасил долг перед иностранными партнерами в нефтяной отрасли - 21.01.2026, ПРАЙМ
Египет погасил долг перед иностранными партнерами в нефтяной отрасли
Египет погасил около 5 миллиардов долларов задолженности перед иностранными партнерами в нефтяной отрасли, ожидается снижение долга до 1,2 миллиарда долларов к... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T23:10+0300
2026-01-21T23:10+0300
экономика
нефть
египет
абдель фаттах ас-сиси
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/39/762893992_0:168:1800:1181_1920x0_80_0_0_d1daf7c3bfe0b867cfb767e4c162e0ff.jpg
КАИР, 21 янв - ПРАЙМ. Египет погасил около 5 миллиардов долларов задолженности перед иностранными партнерами в нефтяной отрасли, ожидается снижение долга до 1,2 миллиарда долларов к 30 июня, сообщил в среду премьер арабской республики Мустафа Мадбули. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе своего выступления в среду на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил, что Египет продолжает реализацию программы экономических реформ, направленных на восстановление доверия международных инвесторов к местному рынку. "По состоянию на 30 июня 2024 года задолженность перед иностранными партнерами в нефтяной отрасли составляла 6,1 миллиарда долларов. Ожидается, что к 30 июня 2026 года эта сумма должна составить 1,2 миллиарда долларов. Таким образом, уже выплачено порядка 5 миллиардов, сохраняются ежемесячные платежи", - сказал в ходе еженедельного заседания правительства Мадбули, слова которого привела канцелярия. Глава правительства подчеркнул предпринимаемые страной усилия по реализации стратегии, согласно которой арабская республика станет региональным энергетическим центром, в том числе в области газовой торговли. "В соответствии с поручениями необходимо наращивать усилия по расширению геологоразведочной деятельности, использовать положительный опыт и работать над обеспечением большего количества стимулов и благоприятных условий для инвесторов в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях", - добавил премьер.
египет
нефть, египет, абдель фаттах ас-сиси
Экономика, Нефть, ЕГИПЕТ, Абдель Фаттах ас-Сиси
23:10 21.01.2026
 
Египет погасил долг перед иностранными партнерами в нефтяной отрасли

Премьер Египта Мадбули: Египет погасил около пяти миллиардов долларов задолженности

© fotolia.com / selensergenФлаг Египта
Флаг Египта. Архивное фото
© fotolia.com / selensergen
КАИР, 21 янв - ПРАЙМ. Египет погасил около 5 миллиардов долларов задолженности перед иностранными партнерами в нефтяной отрасли, ожидается снижение долга до 1,2 миллиарда долларов к 30 июня, сообщил в среду премьер арабской республики Мустафа Мадбули.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе своего выступления в среду на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил, что Египет продолжает реализацию программы экономических реформ, направленных на восстановление доверия международных инвесторов к местному рынку.
"По состоянию на 30 июня 2024 года задолженность перед иностранными партнерами в нефтяной отрасли составляла 6,1 миллиарда долларов. Ожидается, что к 30 июня 2026 года эта сумма должна составить 1,2 миллиарда долларов. Таким образом, уже выплачено порядка 5 миллиардов, сохраняются ежемесячные платежи", - сказал в ходе еженедельного заседания правительства Мадбули, слова которого привела канцелярия.
Глава правительства подчеркнул предпринимаемые страной усилия по реализации стратегии, согласно которой арабская республика станет региональным энергетическим центром, в том числе в области газовой торговли.
"В соответствии с поручениями необходимо наращивать усилия по расширению геологоразведочной деятельности, использовать положительный опыт и работать над обеспечением большего количества стимулов и благоприятных условий для инвесторов в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях", - добавил премьер.
Минфин прокомментировал иск о выплатах по имперским долгам России
Вчера, 09:33
 
ЭкономикаНефтьЕГИПЕТАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
