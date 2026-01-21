Египет погасил долг перед иностранными партнерами в нефтяной отрасли

https://1prime.ru/20260121/egipet-866771930.html

КАИР, 21 янв - ПРАЙМ. Египет погасил около 5 миллиардов долларов задолженности перед иностранными партнерами в нефтяной отрасли, ожидается снижение долга до 1,2 миллиарда долларов к 30 июня, сообщил в среду премьер арабской республики Мустафа Мадбули. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе своего выступления в среду на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил, что Египет продолжает реализацию программы экономических реформ, направленных на восстановление доверия международных инвесторов к местному рынку. "По состоянию на 30 июня 2024 года задолженность перед иностранными партнерами в нефтяной отрасли составляла 6,1 миллиарда долларов. Ожидается, что к 30 июня 2026 года эта сумма должна составить 1,2 миллиарда долларов. Таким образом, уже выплачено порядка 5 миллиардов, сохраняются ежемесячные платежи", - сказал в ходе еженедельного заседания правительства Мадбули, слова которого привела канцелярия. Глава правительства подчеркнул предпринимаемые страной усилия по реализации стратегии, согласно которой арабская республика станет региональным энергетическим центром, в том числе в области газовой торговли. "В соответствии с поручениями необходимо наращивать усилия по расширению геологоразведочной деятельности, использовать положительный опыт и работать над обеспечением большего количества стимулов и благоприятных условий для инвесторов в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях", - добавил премьер.

