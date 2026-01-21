https://1prime.ru/20260121/ekvador-866774621.html

Эквадор вводит пошлину на импорт из Колумбии из-за наркотрафика

2026-01-21T23:50+0300

экономика

мировая экономика

колумбия

эквадор

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 янв - ПРАЙМ. Эквадор с 1 февраля вводит пошлину в 30% на весь импорт из Колумбии из-за нежелания последней совместно бороться с наркотрафиком на границе, сообщил эквадорский президент Даниэль Нобоа. Глава государства отметил, что Эквадор предпринимает усилия по сотрудничеству с Колумбией, даже несмотря на торговый дефицит, превышающий 1 миллиард долларов в год. "Но пока мы настаиваем на диалоге, наши военные продолжают противостоять связанным с наркотиками преступным группировкам на границе без какого-либо сотрудничества (со стороны Колумбии - ред), поэтому... Эквадор с 1 февраля будет применять 30-процентную пошлину на безопасность в отношении импорта из Колумбии", - написал Нобоа в соцсети X. Президент добавил, что эта мера останется в силе до тех пор, пока Колумбия не покажет приверженность совместной борьбе с незаконным оборотом наркотиков и незаконной добычей полезных ископаемых на границе.

колумбия

эквадор

2026

мировая экономика, колумбия, эквадор