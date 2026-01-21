Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эквадор вводит пошлину на импорт из Колумбии из-за наркотрафика - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/ekvador-866774621.html
Эквадор вводит пошлину на импорт из Колумбии из-за наркотрафика
Эквадор вводит пошлину на импорт из Колумбии из-за наркотрафика - 21.01.2026, ПРАЙМ
Эквадор вводит пошлину на импорт из Колумбии из-за наркотрафика
Эквадор с 1 февраля вводит пошлину в 30% на весь импорт из Колумбии из-за нежелания последней совместно бороться с наркотрафиком на границе, сообщил эквадорский | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T23:50+0300
2026-01-21T23:50+0300
экономика
мировая экономика
колумбия
эквадор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863150147_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_d845b8a51f479b40f0913bd2df7af2ce.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 янв - ПРАЙМ. Эквадор с 1 февраля вводит пошлину в 30% на весь импорт из Колумбии из-за нежелания последней совместно бороться с наркотрафиком на границе, сообщил эквадорский президент Даниэль Нобоа. Глава государства отметил, что Эквадор предпринимает усилия по сотрудничеству с Колумбией, даже несмотря на торговый дефицит, превышающий 1 миллиард долларов в год. "Но пока мы настаиваем на диалоге, наши военные продолжают противостоять связанным с наркотиками преступным группировкам на границе без какого-либо сотрудничества (со стороны Колумбии - ред), поэтому... Эквадор с 1 февраля будет применять 30-процентную пошлину на безопасность в отношении импорта из Колумбии", - написал Нобоа в соцсети X. Президент добавил, что эта мера останется в силе до тех пор, пока Колумбия не покажет приверженность совместной борьбе с незаконным оборотом наркотиков и незаконной добычей полезных ископаемых на границе.
https://1prime.ru/20260121/tramp-866773011.html
колумбия
эквадор
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863150147_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_d044103895f91482a7f57a0c4f4dbc49.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, колумбия, эквадор
Экономика, Мировая экономика, КОЛУМБИЯ, ЭКВАДОР
23:50 21.01.2026
 
Эквадор вводит пошлину на импорт из Колумбии из-за наркотрафика

Эквадор вводит пошлину на импорт из Колумбии из-за ее нежелания бороться с наркотрафиком

© РИА Новости . Дмитрий ЗнаменскийФлаг Эквадора на территории высшего военного училища. Архив
Флаг Эквадора на территории высшего военного училища. Архив - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Флаг Эквадора на территории высшего военного училища. Архив. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 янв - ПРАЙМ. Эквадор с 1 февраля вводит пошлину в 30% на весь импорт из Колумбии из-за нежелания последней совместно бороться с наркотрафиком на границе, сообщил эквадорский президент Даниэль Нобоа.
Глава государства отметил, что Эквадор предпринимает усилия по сотрудничеству с Колумбией, даже несмотря на торговый дефицит, превышающий 1 миллиард долларов в год.
"Но пока мы настаиваем на диалоге, наши военные продолжают противостоять связанным с наркотиками преступным группировкам на границе без какого-либо сотрудничества (со стороны Колумбии - ред), поэтому... Эквадор с 1 февраля будет применять 30-процентную пошлину на безопасность в отношении импорта из Колумбии", - написал Нобоа в соцсети X.
Президент добавил, что эта мера останется в силе до тех пор, пока Колумбия не покажет приверженность совместной борьбе с незаконным оборотом наркотиков и незаконной добычей полезных ископаемых на границе.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Трамп не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран
Вчера, 23:29
 
ЭкономикаМировая экономикаКОЛУМБИЯЭКВАДОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала