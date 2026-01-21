https://1prime.ru/20260121/energosistema-866734703.html

В Приморье побит рекорд потребления мощности в энергосистеме

ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – ПРАЙМ. Рекорд потребления мощности в энергосистеме Приморского края в крещенские морозы побит дважды за неделю, сообщает региональное правительство. "Продержавшийся три года рекорд потребления мощности в энергосистеме Приморского края побит дважды за неделю. Увеличение электропотребления в период крещенских морозов достигло исторического максимума. По данным филиала системного оператора "Единой энергетической системы Востока", 20 января энергосистема Приморского края достигла нового исторического максимума потребления мощности – 2837 мегаватт. Пик пришёлся на 19.00 (12.00 мск) при температуре -18,4°C", - говорится в сообщении. Этот показатель превысил рекордное значение, установленное 18 января 2026 года, в 2821 мегаватт, а также абсолютный максимум в 2743 мегаватта, зафиксированный три года назад – 21 января 2023 года. Основными факторами роста потребления мощности стали морозы и увеличение электропотребления существующих потребителей, прежде всего РЖД. При этом в условиях рекордных показателей Объединённая энергосистема Востока функционирует стабильно, отмечают власти. Ранее службы ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Приморья были переведены в режим повышенной готовности из-за низких температур. По данным синоптиков, в регионе с 18 по 28 января - сильные морозы, которых не было почти пять лет.

