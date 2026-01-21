Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приморье побит рекорд потребления мощности в энергосистеме - 21.01.2026
В Приморье побит рекорд потребления мощности в энергосистеме
2026-01-21T08:37+0300
2026-01-21T08:37+0300
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – ПРАЙМ. Рекорд потребления мощности в энергосистеме Приморского края в крещенские морозы побит дважды за неделю, сообщает региональное правительство. "Продержавшийся три года рекорд потребления мощности в энергосистеме Приморского края побит дважды за неделю. Увеличение электропотребления в период крещенских морозов достигло исторического максимума. По данным филиала системного оператора "Единой энергетической системы Востока", 20 января энергосистема Приморского края достигла нового исторического максимума потребления мощности – 2837 мегаватт. Пик пришёлся на 19.00 (12.00 мск) при температуре -18,4°C", - говорится в сообщении. Этот показатель превысил рекордное значение, установленное 18 января 2026 года, в 2821 мегаватт, а также абсолютный максимум в 2743 мегаватта, зафиксированный три года назад – 21 января 2023 года. Основными факторами роста потребления мощности стали морозы и увеличение электропотребления существующих потребителей, прежде всего РЖД. При этом в условиях рекордных показателей Объединённая энергосистема Востока функционирует стабильно, отмечают власти. Ранее службы ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Приморья были переведены в режим повышенной готовности из-за низких температур. По данным синоптиков, в регионе с 18 по 28 января - сильные морозы, которых не было почти пять лет.
приморский край, приморье, ржд
Энергетика, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Приморье, РЖД
08:37 21.01.2026
 
В Приморье побит рекорд потребления мощности в энергосистеме

В Приморье в крещенские морозы побит рекорд потребления мощности в энергосистеме

Линии электропередач
Линии электропередач
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – ПРАЙМ. Рекорд потребления мощности в энергосистеме Приморского края в крещенские морозы побит дважды за неделю, сообщает региональное правительство.
"Продержавшийся три года рекорд потребления мощности в энергосистеме Приморского края побит дважды за неделю. Увеличение электропотребления в период крещенских морозов достигло исторического максимума. По данным филиала системного оператора "Единой энергетической системы Востока", 20 января энергосистема Приморского края достигла нового исторического максимума потребления мощности – 2837 мегаватт. Пик пришёлся на 19.00 (12.00 мск) при температуре -18,4°C", - говорится в сообщении.
Этот показатель превысил рекордное значение, установленное 18 января 2026 года, в 2821 мегаватт, а также абсолютный максимум в 2743 мегаватта, зафиксированный три года назад – 21 января 2023 года.
Основными факторами роста потребления мощности стали морозы и увеличение электропотребления существующих потребителей, прежде всего РЖД. При этом в условиях рекордных показателей Объединённая энергосистема Востока функционирует стабильно, отмечают власти.
Ранее службы ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Приморья были переведены в режим повышенной готовности из-за низких температур. По данным синоптиков, в регионе с 18 по 28 января - сильные морозы, которых не было почти пять лет.
 
