США "потянут" и миллиард долларов за Гренландию, заявил Путин
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. США "потянут" и миллиард долларов за покупку Гренландии, заявил президент России Владимир Путин. В ходе совещания Совбеза Путин на примере Аляски предположил, что цена за Гренландию могла бы быть 200-250 миллионов долларов. "Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду (долларов - ред.). Но, я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру", - сказал президент.
