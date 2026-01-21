https://1prime.ru/20260121/grenlandiya-866774237.html

США "потянут" и миллиард долларов за Гренландию, заявил Путин

2026-01-21T23:21+0300

мировая экономика

гренландия

сша

газ

аляска

владимир путин

совбез

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. США "потянут" и миллиард долларов за покупку Гренландии, заявил президент России Владимир Путин. В ходе совещания Совбеза Путин на примере Аляски предположил, что цена за Гренландию могла бы быть 200-250 миллионов долларов. "Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду (долларов - ред.). Но, я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру", - сказал президент.

гренландия

сша

аляска

2026

