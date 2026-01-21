Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США "потянут" и миллиард долларов за Гренландию, заявил Путин - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260121/grenlandiya-866774237.html
США "потянут" и миллиард долларов за Гренландию, заявил Путин
США "потянут" и миллиард долларов за Гренландию, заявил Путин - 21.01.2026, ПРАЙМ
США "потянут" и миллиард долларов за Гренландию, заявил Путин
США "потянут" и миллиард долларов за покупку Гренландии, заявил президент России Владимир Путин. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T23:21+0300
2026-01-21T23:21+0300
мировая экономика
гренландия
сша
газ
аляска
владимир путин
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. США "потянут" и миллиард долларов за покупку Гренландии, заявил президент России Владимир Путин. В ходе совещания Совбеза Путин на примере Аляски предположил, что цена за Гренландию могла бы быть 200-250 миллионов долларов. "Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду (долларов - ред.). Но, я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру", - сказал президент.
https://1prime.ru/20260121/putin-866773997.html
гренландия
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_3a6169e916c260fa47dc347995783d06.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, гренландия, сша, газ, аляска, владимир путин, совбез
Мировая экономика, Гренландия, США, Газ, Аляска, Владимир Путин, Совбез
23:21 21.01.2026
 
США "потянут" и миллиард долларов за Гренландию, заявил Путин

Путин заявил, что США "потянут" и миллиард долларов за Гренландию

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. США "потянут" и миллиард долларов за покупку Гренландии, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе совещания Совбеза Путин на примере Аляски предположил, что цена за Гренландию могла бы быть 200-250 миллионов долларов.
"Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду (долларов - ред.). Но, я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Путин предложил передать Совету мира часть замороженных в США активов
Вчера, 23:19
 
Мировая экономикаГренландияСШАГазАляскаВладимир ПутинСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала