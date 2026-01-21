Официальный курс юаня на четверг - 11,11 рублей, доллара - 77,52 рублей

https://1prime.ru/20260121/kurs-866762743.html
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, уменьшился на 5,81 копейки относительно среды, до 11,111 рубля, доллара - на 30,88 копейки, до 77,5159 рубля, евро - на 47,43 копейки, до 90,7211 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
