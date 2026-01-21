https://1prime.ru/20260121/mayning-866741553.html

В Госдуме оценили эффект от запрета майнинга криптовалют в регионах

В Госдуме оценили эффект от запрета майнинга криптовалют в регионах - 21.01.2026

В Госдуме оценили эффект от запрета майнинга криптовалют в регионах

Запрет на майнинг криптовалют в ряде регионов России не привел к какому-либо значимому эффекту и позволил высвободить только 400 МВт энергомощностей, заявил в... | 21.01.2026

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Запрет на майнинг криптовалют в ряде регионов России не привел к какому-либо значимому эффекту и позволил высвободить только 400 МВт энергомощностей, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов. "Введенный с начала 2025 года в нескольких регионах страны запрет майнинга не привел к какому-либо значимому эффекту: это позволило высвободить всего лишь около 400 МВт мощности", - сказал он. В июле глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) Федор Опадчий отмечал, что в Иркутской области запрет зимой майнинга позволил высвободить 320 МВт от "наблюдаемых майнеров", которые не скрывались и снизили нагрузку. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. На юге Иркутской области запрет был лишь на осенне-зимний период, а затем его заменили на круглогодичный. Пока частичный запрет действует в районах Бурятии и Забайкальского края, но, как сообщали РИА Новости в Минэнерго РФ, скоро и там он будет полным.

