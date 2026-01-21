Госдума отклонила в I чтении проект об ограничении переводов мигрантам

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий трудовым мигрантам в России переводить за рубеж суммы, которые превышают их официальную зарплату в стране. Документ был внесен группой депутатов из фракции "Новые люди". Он разрешает нерезидентам, работающим в России по трудовым и гражданско-правовым договорам, осуществлять международные денежные переводы иностранной валюты и рублей лишь в объеме, не превышающем размер их официально подтвержденной зарплаты. Соответствующие изменения предлагалось внести в закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Принятие законопроекта повысит прозрачность денежных переводов и выведет значительную часть доходов мигрантов из "тени" в легальное поле, что приведет к росту налоговых поступлений в бюджет, считают его разработчики. Однако комитет Госдумы по финансовому рынку обратил внимание, что предлагаемое изменение "носит фрагментарный характер и оставляет большие пробелы в регулировании". При этом законопроектом не предусмотрены "механизмы эффективного администрирования предлагаемого ограничения", указывается в заключении комитета. Так, в нем отсутствуют процедуры контроля за соответствием сумм перечисляемых нерезидентами денежных средств размеру их официально подтвержденного дохода и не установлена ответственность за нарушение предлагаемого запрета. А правительство РФ считает, что законопроект нуждается в существенной доработке. Кабмин обращает внимание, что регулируемые им отношения не относятся к предмету правового регулирования закона "О валютном регулировании и валютном контроле". При этом механизмы реализации предлагаемого законопроектом регулирования недостаточно проработаны, в частности, не определен порядок представления декларации, подтверждающей законность полученных доходов, и проверки указанных в ней сведений, указывается в правительственном отзыве на него. Кроме того, реализация положений законопроекта "повлечет риски возникновения обратных от заявленных целей эффектов в виде незаконного осуществления трудовой деятельности", считают в кабмине. Наконец, это может способствовать увеличению объема вывозимых из России наличных рублей, в том числе в государства – члены ЕАЭС, перемещение которой в соответствии с правом данного союза осуществляется без применения таможенного контроля, отмечается в отзыве кабмина.
бизнес, россия, рф, госдума, еаэс, мигранты
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Госдума, ЕАЭС, Мигранты
15:14 21.01.2026
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
