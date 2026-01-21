Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес
россия
минтранс рф
авто
беспилотные автомобили
автомобильный транспорт
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Минтранс России разработал проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, которым будут определяться условия их допуска на дороги. Проект закона опубликован на портале официальной публикации правовых актов. "Настоящий федеральный закон определяет основы правового регулирования эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на автомобильных дорогах и трамвайных путях Российской Федерации", - говорится в документе.В октябре 2025 года вице-премьер РФ Виталий Савельев поручил Минтрансу разработать проект закона, регулирующего движение беспилотных автомобилей, и внести его в правительство в первом квартале 2026 года.Позднее, в ноябре, кабмин РФ продлил на три года - до 12 ноября 2028 года - действие экспериментального правового режима (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры".В рамках этого ЭПР в 2023 году на трассе М-11 "Нева" было запущено движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств, а в апреле 2025 года оно было расширено на ЦКАД в Московском регионе - транспорт ездит полностью в беспилотном режиме, но водитель находится в кабине. В 2026 году планируется запустить беспилотные грузовики и на трассе М-12 "Восток".Помимо этого, в августе 2018 года беспилотные автомобили "Яндекса" начали перевозить пассажиров в татарстанском Иннополисе. С июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево, а осенью того же года "Яндекс" в тестовом режиме запустил такие такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус".
бизнес, россия, минтранс рф, авто, беспилотные автомобили, автомобильный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, Минтранс РФ, Авто, беспилотные автомобили, автомобильный транспорт
15:48 21.01.2026 (обновлено: 16:00 21.01.2026)
 
Минтранс разработал проект закона о беспилотных автомобилях

Минтранс разработал проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства транспорта РФ
Здание министерства транспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Минтранс России разработал проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, которым будут определяться условия их допуска на дороги. Проект закона опубликован на портале официальной публикации правовых актов.
"Настоящий федеральный закон определяет основы правового регулирования эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на автомобильных дорогах и трамвайных путях Российской Федерации", - говорится в документе.
В октябре 2025 года вице-премьер РФ Виталий Савельев поручил Минтрансу разработать проект закона, регулирующего движение беспилотных автомобилей, и внести его в правительство в первом квартале 2026 года.
Позднее, в ноябре, кабмин РФ продлил на три года - до 12 ноября 2028 года - действие экспериментального правового режима (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры".
В рамках этого ЭПР в 2023 году на трассе М-11 "Нева" было запущено движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств, а в апреле 2025 года оно было расширено на ЦКАД в Московском регионе - транспорт ездит полностью в беспилотном режиме, но водитель находится в кабине. В 2026 году планируется запустить беспилотные грузовики и на трассе М-12 "Восток".
Помимо этого, в августе 2018 года беспилотные автомобили "Яндекса" начали перевозить пассажиров в татарстанском Иннополисе. С июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево, а осенью того же года "Яндекс" в тестовом режиме запустил такие такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус".
Закон о беспилотных автомобилях вступит в силу 1 сентября 2027 года
БизнесРОССИЯМинтранс РФАвтобеспилотные автомобилиавтомобильный транспорт
 
 
Заголовок открываемого материала