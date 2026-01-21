https://1prime.ru/20260121/mongoliya-866756663.html
Эксперт оценил возможности России по поставке нефтепродуктов в Монголию
2026-01-21T15:51+0300
2026-01-21T15:51+0300
2026-01-21T15:51+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866756526_0:25:513:313_1920x0_80_0_0_b9328a8cc71b284bc10eebef23289087.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия могла бы экспортировать в Монголию свыше 1,5 миллионов тонн нефтепродуктов в год, несмотря на планы Монголии запустить собственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), заявил РИА Новости заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням во вторник обсудили возможность заключении долгосрочных договоров на поставку топлива из России. "Для России, несмотря на планы (Монголии - ред.) по вводу НПЗ, сохраняется довольно значительная ниша для экспортных поставок топлива - в размере не менее 1,5 миллионов тонн в год. При этом пока нет гарантий 100% снабжения нефтяным сырьем данного НПЗ, в результате чего потенциальный спрос на импортные нефтепродукты может быть значительно выше", - сказал Колобанов. Кроме того, нет убедительных прогнозных данных о потенциальном потреблении моторного топлива в Монголии: весь его возможный прирост свыше текущих объемов (2,6 миллиона тонн) может быть обеспечен также только за счет импорта, добавил Колобанов. В 2024 году Монголия импортировала 2,8 миллиона тонн нефтепродуктов. Более 90% импорта пришлось на Россию, отметил эксперт. Остальной импорт поступил преимущественно из Китая и Республики Корея. В 2025 году импорт из России, по оперативным данным, составил также около 95%. По словам эксперта, в Монголия нет перерабатывающих мощностей и все нефтепродукты импортируются, несмотря на собственную небольшую добычу нефти - 0,6-0,7 миллиона в год. Нефть на условиях соглашения о разделе продукции добывается китайской компанией, и вся идет на экспорт в Китай. При этом извлекаемые запасы нефти в стране составляют, по последним оценкам, 35-40 миллионов тонн. С 2019 года правительство Монголии реализует проект строительства НПЗ мощностью 1,5 миллиона тонн в год, рассказал Колобанов. Срок окончания строительства несколько раз переносился, при этом большая часть коммуникаций для завода уже подведены. Последний объявленный срок ввода завода в эксплуатацию - 2028 год. По проекту завод должен снабжаться собственным сырьем - с месторождений Монголии. В частности, строится нефтепровод длиной более 500 километров из Восточной Монголии. Министерство промышленности и минеральных ресурсов Монголии рассчитывает, что НПЗ будет обеспечивать 55% внутреннего спроса на топливо, но эта величина явно будет ниже с учетом роста потребления в стране, заключил эксперт.
