https://1prime.ru/20260121/neft-866738294.html

Цены на нефть снизились на уменьшении опасений из-за дефицита сырья из США

Цены на нефть снизились на уменьшении опасений из-за дефицита сырья из США - 21.01.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть снизились на уменьшении опасений из-за дефицита сырья из США

Цены на нефть в среду утром снижаются на уменьшении опасений по поводу дефицита сырья на фоне значительного объема поставок США, свидетельствуют данные торгов и | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T08:30+0300

2026-01-21T08:30+0300

2026-01-21T10:22+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

катар

дания

дональд трамп

мэа

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть в среду утром снижаются на уменьшении опасений по поводу дефицита сырья на фоне значительного объема поставок США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.07 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 1,16% - до 64,17 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,98%, до 59,77 доллара. "По меньшей мере в течение трех-четырех лет мы вполне можем наблюдать понижающее давление на стоимость нефти и газа из-за огромного объема поставок из США", - цитирует агентство Блумберг исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля. Издание Semafor со ссылкой на чиновников американского правительства на прошлой неделе написало, что администрация президента США Дональда Трампа хранит основную часть в 500 миллионов долларов, полученных от первой продажи венесуэльской нефти, на счету в Катаре. Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на неназванное американское официальное лицо передало, что США планируют осуществить новые продажи венесуэльской нефти в ближайшие дни и недели. Инвесторы также продолжают следить за рисками на фоне торговых разногласий между США и Евросоюзом. В субботу Трамп объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

https://1prime.ru/20260120/mea-866700921.html

сша

катар

дания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, катар, дания, дональд трамп, мэа, ес