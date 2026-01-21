Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть снизились на уменьшении опасений из-за дефицита сырья из США
Цены на нефть снизились на уменьшении опасений из-за дефицита сырья из США
2026-01-21T08:30+0300
2026-01-21T10:22+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
08:30 21.01.2026 (обновлено: 10:22 21.01.2026)
 
Цены на нефть Brent снизились до $64,17 на уменьшении опасений дефицита сырья из США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть в среду утром снижаются на уменьшении опасений по поводу дефицита сырья на фоне значительного объема поставок США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.07 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 1,16% - до 64,17 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,98%, до 59,77 доллара.
"По меньшей мере в течение трех-четырех лет мы вполне можем наблюдать понижающее давление на стоимость нефти и газа из-за огромного объема поставок из США", - цитирует агентство Блумберг исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля.
Издание Semafor со ссылкой на чиновников американского правительства на прошлой неделе написало, что администрация президента США Дональда Трампа хранит основную часть в 500 миллионов долларов, полученных от первой продажи венесуэльской нефти, на счету в Катаре.
Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на неназванное американское официальное лицо передало, что США планируют осуществить новые продажи венесуэльской нефти в ближайшие дни и недели.
Инвесторы также продолжают следить за рисками на фоне торговых разногласий между США и Евросоюзом. В субботу Трамп объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Логотип ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе
МЭА ожидает, что цены на нефть и газ окажутся под давлением
Вчера, 13:14
 
