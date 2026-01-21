https://1prime.ru/20260121/neft-866747053.html

МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире

МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире - 21.01.2026, ПРАЙМ

МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году до 930 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает спрос на | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T12:02+0300

2026-01-21T12:02+0300

2026-01-21T12:05+0300

энергетика

нефть

мэа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cbd5382bb53d3683e20b968f356e997c.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году до 930 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает спрос на уровне 105 миллионов баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Прогнозируется, что мировой спрос на нефть вырастет в среднем на 930 тысяч баррелей в сутки в 2026 году, что выше показателя в 850 тысяч баррелей в сутки в 2025 году", - говорится в докладе. В декабрьском докладе МЭА прогнозировало рост спроса на нефть в мире на 2026 год на 830 тысяч баррелей в сутки – до 104,8 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, прогноз повышен на 100 тысяч баррелей в сутки. Согласно приложенным таблицам, мировой спрос на нефть по итогам 2026 года, по оценке агентства, составит 105 миллионов баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20260121/neft-866747193.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мэа