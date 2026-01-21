https://1prime.ru/20260121/neft-866747053.html
МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире
МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире - 21.01.2026, ПРАЙМ
МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году до 930 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает спрос на | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T12:02+0300
2026-01-21T12:02+0300
2026-01-21T12:05+0300
энергетика
нефть
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cbd5382bb53d3683e20b968f356e997c.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году до 930 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает спрос на уровне 105 миллионов баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Прогнозируется, что мировой спрос на нефть вырастет в среднем на 930 тысяч баррелей в сутки в 2026 году, что выше показателя в 850 тысяч баррелей в сутки в 2025 году", - говорится в докладе. В декабрьском докладе МЭА прогнозировало рост спроса на нефть в мире на 2026 год на 830 тысяч баррелей в сутки – до 104,8 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, прогноз повышен на 100 тысяч баррелей в сутки. Согласно приложенным таблицам, мировой спрос на нефть по итогам 2026 года, по оценке агентства, составит 105 миллионов баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20260121/neft-866747193.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7fc007d784988c6b8332f9335589507d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мэа
МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире
МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году