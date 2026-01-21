Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
21.01.2026
МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире
2026-01-21T12:02+0300
2026-01-21T12:05+0300
энергетика
нефть
мэа
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году до 930 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает спрос на уровне 105 миллионов баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Прогнозируется, что мировой спрос на нефть вырастет в среднем на 930 тысяч баррелей в сутки в 2026 году, что выше показателя в 850 тысяч баррелей в сутки в 2025 году", - говорится в докладе. В декабрьском докладе МЭА прогнозировало рост спроса на нефть в мире на 2026 год на 830 тысяч баррелей в сутки – до 104,8 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, прогноз повышен на 100 тысяч баррелей в сутки. Согласно приложенным таблицам, мировой спрос на нефть по итогам 2026 года, по оценке агентства, составит 105 миллионов баррелей в сутки.
нефть, мэа
Энергетика, Нефть, МЭА
12:02 21.01.2026 (обновлено: 12:05 21.01.2026)
 
МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в мире

МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году до 930 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает спрос на уровне 105 миллионов баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Прогнозируется, что мировой спрос на нефть вырастет в среднем на 930 тысяч баррелей в сутки в 2026 году, что выше показателя в 850 тысяч баррелей в сутки в 2025 году", - говорится в докладе.
В декабрьском докладе МЭА прогнозировало рост спроса на нефть в мире на 2026 год на 830 тысяч баррелей в сутки – до 104,8 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, прогноз повышен на 100 тысяч баррелей в сутки.
Согласно приложенным таблицам, мировой спрос на нефть по итогам 2026 года, по оценке агентства, составит 105 миллионов баррелей в сутки.
МЭА повысило прогноз роста мировой добычи нефти
МЭА повысило прогноз роста мировой добычи нефти
12:05
 
ЭнергетикаНефтьМЭА
 
 
