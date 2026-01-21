https://1prime.ru/20260121/neft-866747193.html
МЭА повысило прогноз роста мировой добычи нефти
МЭА повысило прогноз роста мировой добычи нефти - 21.01.2026, ПРАЙМ
МЭА повысило прогноз роста мировой добычи нефти
21.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам 2026 года на 30 тысяч баррелей в сутки – до 2,48 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидает добычу на уровне 108,67 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе агентства. Согласно приложенным таблицам, теперь МЭА ожидает, что добыча нефти в мире в 2026 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 2,48 миллиона баррелей в сутки, до 108,67 миллиона. Месяцем ранее агентство прогнозировало, что добыча в этом году вырастет на 2,45 миллиона баррелей в сутки, до 108,63 миллиона баррелей в день. По оценка МЭА, в 2025 году рост нефтедобычи в мире был на уровне 3,05 миллиона баррелей в сутки, а сама добыча достигала значений в 106,19 миллиона.
