МЭА оценило рост экспорта российской нефти в декабре

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в декабре по сравнению с ноябрем увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов на 620 тысяч баррелей в сутки – до 7,55 миллиона баррелей, а ее доходы от этого экспорта выросли на 0,25 миллиарда долларов – до 11,35 миллиарда, следует из доклада агентства. "Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в декабре вырос на 620 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшим месяцем", – сказано в отчете. В приложенных таблицах уточняется, что экспорт нефти и нефтепродуктов в декабре составил 7,55 миллиона баррелей в сутки, увеличившись в месячном выражении на 620 тысяч баррелей в сутки, а в годовом – на 330 тысяч. Декабрьские доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов составили при этом 11,35 миллиарда долларов, увеличившись на 0,25 миллиарда долларов в месячном выражении, хотя и снизились на 3,21 миллиарда долларов в годовом выражении на фоне просевших мировых цен. Экспорт нефти в декабре составил 4,91 миллиона баррелей в сутки, что в месячном выражении больше на 250 тысяч баррелей в сутки, в годовом – на 450 тысяч баррелей. Экспорт нефтепродуктов составил 2,63 миллиона баррелей в сутки, что в месячном выражении больше на 370 тысяч баррелей в сутки, в годовом – меньше на 120 тысяч баррелей в день. "Добыча нефти в России в декабре выросла в месячном выражении на 550 тысяч баррелей в сутки, до 9,6 миллиона баррелей в сутки", – отмечается также в докладе. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях об анализе энергетического рынка. Позднее ОПЕК+ также исключил из списка источников минэнерго США и Rystad. Теперь альянс опирается на информацию Argus, IHS-CERA, PIW, Platt's, Kpler, Wood Mackenzie, OilX и ESAI.

