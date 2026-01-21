https://1prime.ru/20260121/neft-866753561.html

Нефть подешевела после выхода прогнозов МЭА по добыче

Нефть подешевела после выхода прогнозов МЭА по добыче

2026-01-21T14:38+0300

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть в среду днем снижаются умеренными темпами после выхода прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА), в котором оно, в частности, повысило ожидания мировой добычи, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.08 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent опускается на 0,46%, до 64,62 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,45%, до 60,09 доллара. Ранее в среду был опубликован доклад Международного энергетического агентства (МЭА). В нём организация повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам года на 30 тысяч баррелей в сутки – до 2,48 миллиона, и теперь ожидает добычу на уровне 108,67 миллиона баррелей в сутки. При этом ожидания от мирового спроса на нефть также повышены в текущем году - до 930 тысяч баррелей в сутки, показатель прогнозируется на уровне 105 миллионов баррелей в сутки.

