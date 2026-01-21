Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть подешевела после выхода прогнозов МЭА по добыче - 21.01.2026
Нефть подешевела после выхода прогнозов МЭА по добыче
Нефть подешевела после выхода прогнозов МЭА по добыче - 21.01.2026, ПРАЙМ
Нефть подешевела после выхода прогнозов МЭА по добыче
Цены на нефть в среду днем снижаются умеренными темпами после выхода прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА), в котором оно, в частности,... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T14:38+0300
2026-01-21T14:38+0300
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть в среду днем снижаются умеренными темпами после выхода прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА), в котором оно, в частности, повысило ожидания мировой добычи, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.08 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent опускается на 0,46%, до 64,62 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,45%, до 60,09 доллара. Ранее в среду был опубликован доклад Международного энергетического агентства (МЭА). В нём организация повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам года на 30 тысяч баррелей в сутки – до 2,48 миллиона, и теперь ожидает добычу на уровне 108,67 миллиона баррелей в сутки. При этом ожидания от мирового спроса на нефть также повышены в текущем году - до 930 тысяч баррелей в сутки, показатель прогнозируется на уровне 105 миллионов баррелей в сутки.
14:38 21.01.2026
 
Нефть подешевела после выхода прогнозов МЭА по добыче

Цены на нефть снизились после выхода прогнозов МЭА по мировой добыче

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть в среду днем снижаются умеренными темпами после выхода прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА), в котором оно, в частности, повысило ожидания мировой добычи, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.08 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent опускается на 0,46%, до 64,62 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,45%, до 60,09 доллара.
Ранее в среду был опубликован доклад Международного энергетического агентства (МЭА). В нём организация повысило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам года на 30 тысяч баррелей в сутки – до 2,48 миллиона, и теперь ожидает добычу на уровне 108,67 миллиона баррелей в сутки.
При этом ожидания от мирового спроса на нефть также повышены в текущем году - до 930 тысяч баррелей в сутки, показатель прогнозируется на уровне 105 миллионов баррелей в сутки.
 
