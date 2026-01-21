https://1prime.ru/20260121/neft-866772076.html

ЕС нужны отношениях с Венесуэлой из-за энергетики, считает эксперт

21.01.2026

КАРАКАС, 21 янв - ПРАЙМ. Наблюдающееся улучшение отношений Венесуэлы со странами ЕС позволит ей получить дополнительные рынки в Европе, которая прежде всего заинтересована в венесуэльских газе и нефти, заявил РИА Новости международный аналитик, директор Центра исследований экономики, международных отношений и геополитики Боливарианского университета Венесуэлы Эрнесто Вонг. "Несмотря на идущее противостояние между США и ЕС, между ними сохраняется определенный союз, поскольку все они входят в НАТО. Эти европейские страны заинтересованы в отношениях с Венесуэлой прежде всего из-за энергетики - венесуэльского газа и нефти", - заявил Вонг, комментируя намерения Каракаса развивать застопорившиеся из-за политических разногласий отношения со странами Европы. Эксперт обратил внимание на проводимую Каракасом политику трансформации экономики и перехода к более продуктивной модели развития. По его словам, этот курс открывает дополнительные возможности для иностранных инвесторов при соблюдении установленных Венесуэлой условий, которые распространяются на все страны, включая США. "Наблюдается улучшение отношений с рядом европейских стран - не со всем Европейским союзом в целом, но процесс открытия для Венесуэлы европейского направления уже начался и позволит ей получить дополнительные рынки в Европе", - добавил Вонг. США, по мнению собеседника агентства, в случае установления Венесуэлой торговли углеводородами с Европой не станут препятствовать им и захватывать суда. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.

2026

