Последний гвоздь: Трамп нашел способ добить ЕС - 21.01.2026, ПРАЙМ
Последний гвоздь: Трамп нашел способ добить ЕС
Президент США введет повышенные таможенные сборы для восьми стран ЕС в ответ на их позицию по Гренландии. Среди тех, кого это затронет, — Германия и Финляндия,... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T07:07+0300
2026-01-21T08:14+0300
статья
мировая экономика
сша
германия
гренландия
нато
ес
сша
германия
гренландия
Светлана Медведева
Светлана Медведева
мировая экономика, сша, германия, гренландия, нато, ес
Статья, Мировая экономика, США, ГЕРМАНИЯ, Гренландия, НАТО, ЕС
07:07 21.01.2026 (обновлено: 08:14 21.01.2026)
 
Последний гвоздь: Трамп нашел способ добить ЕС

Зленко: из-за пошлин Трампа Европа будет деградировать в экономическом плане

Светлана Медведева
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 21 янв —ПРАЙМ, Светлана Медведева. Президент США введет повышенные таможенные сборы для восьми стран ЕС в ответ на их позицию по Гренландии. Среди тех, кого это затронет, — Германия и Финляндия, чьи экономики и так в уязвимом положении. О том, к чему все идет, — в материале Прайм.

Не согласны — получайте

После заявлений Трампа о намерении установить контроль над Гренландией восемь государств Евросоюза направили солдат на остров для участия в учениях "Арктическая выносливость".
Американский лидер тут же сообщил: с 1 февраля устанавливаются десятипроцентные пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня — 25-процентные.
И так — пока не будет соглашения о полной и абсолютной покупке Гренландии, написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ответ не заставил ждать. "Восьмерка" подчеркнула: "Как члены НАТО мы привержены укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу. <...> Тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной нисходящей спирали".
Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заверил: "Мы не позволим себя шантажировать".

Ответят тем же?

По данным Financial Times, Евросоюз готов ввести против США пошлины на 93 миллиарда евро или закрыть для американских компаний доступ на свой рынок.
У ЕС есть мощное оружие — так называемая торговая базука (инструмент по борьбе с принуждением), напоминает Politico. Этот механизм позволяет облагать технологические компании дополнительными налогами, ограничивать их инвестиции, закрывать доступ к рынку и гостендерам.
На 22 января назначили экстренный саммит из-за угроз США.
Прямой и немедленной эскалации, вероятно, не последует, но меры в отношении американских товаров возможны, считает доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета "Синергия" Кирилл Щербаков.
"Параллельно ЕС постарается перевести конфликт в переговорную плоскость, чтобы избежать полноценной торговой войны. Для Брюсселя важно сохранить образ рационального игрока и не допустить, чтобы пошлины стали постоянным инструментом политического давления", — рассуждает он.

"Дополнительный тормоз"

В краткосрочной перспективе таможенные сборы Трампа ударят по экспортно ориентированным секторам, усилят неопределенность для бизнеса и ослабят инвестиционную активность.
"Сам факт такого конфликта ухудшает деловой климат. В условиях слабого роста европейской экономики это дополнительный тормоз", — отмечает Щербаков.
Долгосрочный эффект зависит от того, перерастет ли ситуация в затяжное противостояние, или ограничится политическим эпизодом.
Германия как крупнейшая экономика ЕС и один из ведущих экспортеров в США наиболее уязвима. Значительная доля машиностроительной, химической и автомобильной продукции ориентирована на американский рынок, напоминает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Николай Новик.
"Любые торговые барьеры со стороны США усиливают давление на промышленность, которая и так страдает от высоких издержек, энергетических проблем и слабого внешнего спроса", — добавляет Щербаков.
В ФРГ уже подсчитали: надбавка в десять процентов снизит экспорт в США на пять-десять процентов. Убытки — 8-15 миллиардов евро в год.
Финляндия столкнется с дополнительным экономическим шоком. Еще один удар по деревообрабатывающей отрасли, металлургии, производству машин и оборудования, снижение доходов компаний, замедление роста ВВП, говорит Новик.
"Если Евросоюз введет ответные пошлины, заокеанские товары подорожают, разгоняя инфляцию", — уточняет эксперт.

Гибкая тактика

При этом эксперты сходятся во мнении: позиция ЕС по поводу Гренландии не изменится.
"Но Брюссель перейдет к более гибкой тактике, поиску компромиссных формулировок и закулисных договоренностей. Попытаются ослабить напряженность без публичной потери лица", — полагает Щербаков.
Руководитель проектов КГ "Полилог" Евгений Зленко убежден: вероятнее всего, Европа просто понесет убытки и продолжит медленно деградировать в экономическом плане, ведя с США затяжной торг, который может так и не привести к компромиссу.
СтатьяМировая экономикаСШАГЕРМАНИЯГренландияНАТОЕС
 
 
