Посол России в Эквадоре рассказал о проекте "Тоачи Пилатон"
2026-01-21T06:11+0300
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 янв - ПРАЙМ. Проект "Тоачи Пилатон", построенный российской компанией "Тяжмаш", поможет Эквадору противостоять возможным энергетическим кризисам, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.
Во вторник "Тяжмаш" официально передал Эквадору построенную им ГЭС "Айюрикин", которая является основной частью гидроэнергетического комплекса "Тоачи-Пилатон", тем самым выполнив важный этап своих контрактных обязательств. В мероприятии принял участие посол России.
"Построенный при содействии российской компании объект стал важным элементом расширения энергетической системы Эквадора, что поможет стране противостоять возможным кризисами в этой сфере", - сказал Спринчан.
ГЭС "Тоачи Пилатон" была запущена на полную мощность в декабре 2024 года. Общая установленная мощность проекта составляет 254,4 МВт. В него входят ГЭС и подстанция "Сарапуйо" (48,9 МВт), водозабор "Пилатон", плотина "Тоачи", ГЭС и подстанция "Айюрикин " (204 МВт), мини-ГЭС "Тоачи" (1,63 МВт) и центр управления "Ла-Пальма".
