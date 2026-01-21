https://1prime.ru/20260121/putin-866773878.html

Путин поблагодарил Трампа за приглашение войти в "Совет мира"

2026-01-21T23:17+0300

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера США Дональда Трампа за приглашение войти в "Совет мира". "Что касается "Совета мира", мы действительно получили личное обращение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре - "Совету мира". В этой связи хотел бы прежде всего поблагодарить президента США за это предложение", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

рф, сша, владимир путин, дональд трамп, совбез