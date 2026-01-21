https://1prime.ru/20260121/putin-866773878.html
Путин поблагодарил Трампа за приглашение войти в "Совет мира"
Путин поблагодарил Трампа за приглашение войти в "Совет мира" - 21.01.2026, ПРАЙМ
Путин поблагодарил Трампа за приглашение войти в "Совет мира"
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера США Дональда Трампа за приглашение войти в "Совет мира". | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T23:17+0300
2026-01-21T23:17+0300
2026-01-21T23:17+0300
политика
рф
сша
владимир путин
дональд трамп
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера США Дональда Трампа за приглашение войти в "Совет мира". "Что касается "Совета мира", мы действительно получили личное обращение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре - "Совету мира". В этой связи хотел бы прежде всего поблагодарить президента США за это предложение", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
https://1prime.ru/20260121/putin-866770077.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_4105b42e5307fb6937a2afac43f521b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, сша, владимир путин, дональд трамп, совбез
Политика, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совбез
Путин поблагодарил Трампа за приглашение войти в "Совет мира"
Путин поблагодарил Трампа за приглашение войти в "Совет мира"