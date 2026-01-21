Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Путин поблагодарил Трампа за приглашение войти в "Совет мира"
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера США Дональда Трампа за приглашение войти в "Совет мира". "Что касается "Совета мира", мы действительно получили личное обращение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре - "Совету мира". В этой связи хотел бы прежде всего поблагодарить президента США за это предложение", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
рф, сша, владимир путин, дональд трамп, совбез
Политика, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совбез
23:17 21.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера США Дональда Трампа за приглашение войти в "Совет мира".
"Что касается "Совета мира", мы действительно получили личное обращение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре - "Совету мира". В этой связи хотел бы прежде всего поблагодарить президента США за это предложение", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Путин предложил включить в проекты новостроек параметры отделки
