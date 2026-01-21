https://1prime.ru/20260121/putin-866773997.html
Путин предложил передать Совету мира часть замороженных в США активов
Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов, заявил президент России Владимир Путин. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T23:19+0300
2026-01-21T23:19+0300
2026-01-21T23:19+0300
экономика
финансы
россия
рф
сша
владимир путин
совбез
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов, заявил президент России Владимир Путин. "Мы могли бы направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов США из замороженных ещё при прежней администрации США российских активов", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
рф
сша
финансы, россия, рф, сша, владимир путин, совбез
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, США, Владимир Путин, Совбез
