Путин предложил передать Совету мира часть замороженных в США активов

2026-01-21T23:19+0300

экономика

финансы

россия

рф

сша

владимир путин

совбез

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов, заявил президент России Владимир Путин. "Мы могли бы направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов США из замороженных ещё при прежней администрации США российских активов", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.

рф

сша

2026

