https://1prime.ru/20260121/putin-866774117.html
Тема намерений США в отношении Гренландии России не касается, заявил Путин
Тема намерений США в отношении Гренландии России не касается, заявил Путин - 21.01.2026, ПРАЙМ
Тема намерений США в отношении Гренландии России не касается, заявил Путин
Тема намерений США в отношении Гренландии России не касается, заявил президент РФ Владимир Путин. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T23:20+0300
2026-01-21T23:20+0300
2026-01-21T23:20+0300
россия
общество
рф
гренландия
владимир путин
совбез
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Тема намерений США в отношении Гренландии России не касается, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это нас не касается совершенно, то, что с Гренландией происходит", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
https://1prime.ru/20260121/putin-866773997.html
рф
гренландия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, гренландия, владимир путин, совбез, сша
РОССИЯ, Общество , РФ, Гренландия, Владимир Путин, Совбез, США
Тема намерений США в отношении Гренландии России не касается, заявил Путин
Путин: тема намерений США в отношении Гренландии России не касается