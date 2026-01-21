https://1prime.ru/20260121/putin-866774368.html

Путин рассказал о возможном применении замороженных США российских активов

Путин рассказал о возможном применении замороженных США российских активов - 21.01.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о возможном применении замороженных США российских активов

21.01.2026

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Замороженные российские активы в США можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мира между РФ и Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами Совбеза РФ. "Учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов США, замороженных ещё при прежней администрации США российских активов. Оставшиеся средства из наших же замороженных активов в США можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной", - сказал Путин. Российский лидер отметил, что такая возможность использования замороженных в Соединенных Штатах российских активов также обсуждается с представителями администрации США.

