Путин рассказал о возможном применении замороженных США российских активов
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Замороженные российские активы в США можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мира между РФ и Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами Совбеза РФ. "Учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов США, замороженных ещё при прежней администрации США российских активов. Оставшиеся средства из наших же замороженных активов в США можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной", - сказал Путин. Российский лидер отметил, что такая возможность использования замороженных в Соединенных Штатах российских активов также обсуждается с представителями администрации США.
