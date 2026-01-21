https://1prime.ru/20260121/rosatom-866743259.html
Глава "Росатома" рассказал об интересе у зарубежных партнеров к малым АЭС
Глава "Росатома" рассказал об интересе у зарубежных партнеров к малым АЭС
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" видит огромный интерес у зарубежных партнеров к малым АЭС - как к наземным, так и плавучим, заявил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Видим огромный интерес к малой мощности – как наземной, так и плавучей – у зарубежных партнеров. И хочу доложить, что все зарубежные проекты двигаются по плану", - сказал Лихачев.
