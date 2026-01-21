https://1prime.ru/20260121/rosatom-866743259.html

Глава "Росатома" рассказал об интересе у зарубежных партнеров к малым АЭС

Глава "Росатома" рассказал об интересе у зарубежных партнеров к малым АЭС - 21.01.2026, ПРАЙМ

Глава "Росатома" рассказал об интересе у зарубежных партнеров к малым АЭС

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" видит огромный интерес у зарубежных партнеров к малым АЭС - как к наземным, так и плавучим, заявил... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T11:07+0300

2026-01-21T11:07+0300

2026-01-21T11:07+0300

энергетика

россия

алексей лихачев

михаил мишустин

росатом

аэс

атомная энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860207693_0:230:3149:2001_1920x0_80_0_0_02f4a66878d72b0e50d8b31deb9a3616.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" видит огромный интерес у зарубежных партнеров к малым АЭС - как к наземным, так и плавучим, заявил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Видим огромный интерес к малой мощности – как наземной, так и плавучей – у зарубежных партнеров. И хочу доложить, что все зарубежные проекты двигаются по плану", - сказал Лихачев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алексей лихачев, михаил мишустин, росатом, аэс, атомная энергетика