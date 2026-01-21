В России выросло число производителей органической продукции

https://1prime.ru/20260121/rossija-866732949.html
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Количество производителей органической продукции в России за 2025 год увеличилось на 13% - до 261, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"По подсчетам экспертов Роскачества, число органических производителей за 2025 год увеличилось на 13%. Список пополнился на 31 производителя и вырос до 261. В число самых популярных категорий органической продукции вошли крупы, водка и дикоросы", - рассказали в организации.
Там напомнили, что с 1 января 2020 года в России действует закон об органической продукции, согласно которому ее производители должны в обязательном порядке проходить сертификацию в аккредитованном органе и быть включены в реестры Минсельхоза РФ и Росаккредитации.
За время действия закона уже выдано 753 соответствующих сертификата, отметили в Роскачестве. Кроме того, с 1 сентября 2025 года органический сертификат также необходим для использования в маркировке терминов "эко", "био" и их производных.
В организации пояснили, что покупатель может самостоятельно проверить наличие сертификата и его статус в едином реестре производителей органической продукции Минсельхоза РФ. Он также должен быть в реестре Росаккредитации. Кроме того, на упаковке товара может быть размещен знак органической продукции государственного образца - белый лист на салатовом фоне.
