Российский рынок акций вырос более чем на один процент

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост днем среды на ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.53 мск подскакивает на 1,27% относительно предыдущего закрытия, до 2 772,73 пункта. Он при этом заметно ускорил рост после заявлений спецпосланника США Стива Уиткоффа о прогрессе в урегулировании ситуации на Украине, а также после подтверждения запланированной на четверг встречи президента России Владимира Путина с ним. Рынок в среду в течение дневной сессии продолжает утренний рост на позитивных сигналах о возможном регулировании конфликта на Украине, комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". "Дополнительным фактором поддержки для рынка мог бы стать рост цен на энергоносители. Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году до 932 тысячи баррелей в сутки, что позитивно для российских нефтяных компаний", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Мартовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает сейчас, но на символические 0,03%, до 64,94 доллара за баррель. В лидерах роста стоимости — акции "СПБ биржи" (+3,27%), "Русала" (+2,77%), "Аэрофлота" (+2,77%), "Полюса" (+2,24%) и "Газпрома" (+2,22%). "Акции инвестхолдинга "Эсэфай" корректируются после резкого роста за последние пару дней… Акции "Лукойла" (+0,6%) и "Роснефти" (+1%) пока не перешли к восстановлению после дивидендной отсечки", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". В лидерах снижения котировок — бумаги "Камаза" (−1,15%), "Магнита" (−0,73%), "М.Видео" (−0,63%), "Генетико" (−0,62%) и "Русснефти" (−0,56%). "Российский рынок застрял в боковике 2700-2800 до февральского заседания ЦБ. Прорыв вверх возможен, если месячная инфляция не испугает регулятора, а Давос обойдется без торговых войн. Золотодобытчики пока единственные, кто чувствует себя уверенно — остальным нужны конкретные сигналы от ЦБ", - заключил Силаев.

