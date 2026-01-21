https://1prime.ru/20260121/serbiya-866759401.html

Минфин Сербии ожидает подписание договора о продаже российской доли в NIS

БЕЛГРАД, 21 янв – ПРАЙМ. Минфин Сербии ожидает в середине марта подписание договора о продаже российской доли в попавшей под санкции США "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Сербии Синиша Мали. Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в понедельник, что "Газпром нефть" и связанные с ней российские владельцы контрольного пакета акций NIS и венгерская MOL согласовали основные положения будущего договора о продаже, государство Сербия увеличит свою долю в компании на 5%. Документы по сделке уже направлены Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. MOL в свою очередь сообщала, что ведет переговоры с национальной нефтяной компанией ОАЭ ADNOC о приобретении этой компанией миноритарной доли в NIS. "Важно, что мы в понедельник достигли договоренности с венгерской стороной и арабами о наших правах и обязанностях в тот момент, когда они примут управление компанией. Венгры сказали, что до конца срока, который дал OFAC, до 24 марта, этот договор будет подписан. Я ожидаю, что это будет немного раньше, скажем в середине или до середины марта", - заявил Мали журналистам в среду. Нефтеперерабатывающий завод NIS, который был остановлен под санкциями США с 9 октября, после получения 1 января временной лицензии на оперативную деятельность возобновил переработку нефти, первые партии нефтепродуктов ожидаются 27 января. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.

