Трамп пообещал, что Венесуэла после продажи США ее нефти заработает больше

Трамп пообещал, что Венесуэла после продажи США ее нефти заработает больше

2026-01-21T17:41+0300

ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду пообещал, что Венесуэла после продажи Соединенными Штатами ее нефти станет зарабатывать больше, чем прежде. "В ближайшие шесть месяцев Венесуэла заработает больше денег, чем за последние 20 лет. Все крупнейшие нефтяные компании приходят (в Венесуэлу - ред.) вместе с нами. Это просто невероятно", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

