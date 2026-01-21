Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп пообещал, что Венесуэла после продажи США ее нефти заработает больше
Трамп пообещал, что Венесуэла после продажи США ее нефти заработает больше
ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду пообещал, что Венесуэла после продажи Соединенными Штатами ее нефти станет зарабатывать больше, чем прежде. "В ближайшие шесть месяцев Венесуэла заработает больше денег, чем за последние 20 лет. Все крупнейшие нефтяные компании приходят (в Венесуэлу - ред.) вместе с нами. Это просто невероятно", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
нефть, венесуэла, сша, дональд трамп
Энергетика, Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп
17:41 21.01.2026
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду пообещал, что Венесуэла после продажи Соединенными Штатами ее нефти станет зарабатывать больше, чем прежде.
"В ближайшие шесть месяцев Венесуэла заработает больше денег, чем за последние 20 лет. Все крупнейшие нефтяные компании приходят (в Венесуэлу - ред.) вместе с нами. Это просто невероятно", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России из-за Трампа
Энергетика Нефть ВЕНЕСУЭЛА США Дональд Трамп
 
 
