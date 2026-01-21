Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп: Гренландия нужна США не ради природных ресурсов острова - 21.01.2026, ПРАЙМ
Трамп: Гренландия нужна США не ради природных ресурсов острова
Трамп: Гренландия нужна США не ради природных ресурсов острова - 21.01.2026, ПРАЙМ
Трамп: Гренландия нужна США не ради природных ресурсов острова
Президент США Дональд Трамп отверг предположение, что Гренландия нужна Соединенным Штатам из-за ее природных ресурсов. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T17:58+0300
2026-01-21T17:58+0300
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отверг предположение, что Гренландия нужна Соединенным Штатам из-за ее природных ресурсов. "Там есть редкоземельные металлы, но чтобы добраться до них, нужно преодолеть сотни футов льда. Это не та причина, по которой нам нужна (Гренландия - ред.). Она нужна нам для стратегической национальной и международной безопасности", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
нефть, мировая экономика, сша, гренландия, дональд трамп
Экономика, Нефть, Мировая экономика, США, Гренландия, Дональд Трамп
17:58 21.01.2026
 
Трамп: Гренландия нужна США не ради природных ресурсов острова

Трамп отверг предположение, что Гренландия нужна США ради природных ресурсов острова

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отверг предположение, что Гренландия нужна Соединенным Штатам из-за ее природных ресурсов.
"Там есть редкоземельные металлы, но чтобы добраться до них, нужно преодолеть сотни футов льда. Это не та причина, по которой нам нужна (Гренландия - ред.). Она нужна нам для стратегической национальной и международной безопасности", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Последний гвоздь: Трамп нашел способ добить ЕС
