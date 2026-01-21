https://1prime.ru/20260121/tramp-866760916.html
Трамп: Гренландия нужна США не ради природных ресурсов острова
2026-01-21T17:58+0300
ДАВОС (Швейцария), 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отверг предположение, что Гренландия нужна Соединенным Штатам из-за ее природных ресурсов. "Там есть редкоземельные металлы, но чтобы добраться до них, нужно преодолеть сотни футов льда. Это не та причина, по которой нам нужна (Гренландия - ред.). Она нужна нам для стратегической национальной и международной безопасности", - сказал американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
