Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что не был сторонником ядерной энергетики - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/tramp-866761050.html
Трамп заявил, что не был сторонником ядерной энергетики
Трамп заявил, что не был сторонником ядерной энергетики - 21.01.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что не был сторонником ядерной энергетики
Президент США Дональд Трамп признался, что не был сторонником ядерной энергетики из-за вопросов безопасности, но США в этом вопросе достигли значительного... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T18:03+0300
2026-01-21T18:03+0300
экономика
нефть
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82718/79/827187952_0:229:4621:2828_1920x0_80_0_0_5c2fcaf3d7efc140fe0a865b5ceabc27.jpg
ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признался, что не был сторонником ядерной энергетики из-за вопросов безопасности, но США в этом вопросе достигли значительного прогресса. "Я не был большим сторонником, потому что мне не нравились риски и опасность, но тот прогресс, которого они (американские ядерщики - ред.) добились в ядерной сфере, невероятен, а улучшения в области безопасности просто впечатляют", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Министерство энергетики Соединенных Штатов в начале января объявило об инвестициях на 2,7 миллиарда долларов на развитие обогащения урана на территории США в течение следующих 10 лет. Ранее стало известно, что конгресс США намерен создать рабочую группу по переходу на передовые ядерные технологии. Отмечалось, что среди задач рабочей группы - разработка и выполнение стратегии по внедрению передовых коммерческих ядерных технологий, а также выявление энергетических потребностей боевого командования и военной инфраструктуры, которые могут быть удовлетворены с помощью современных ядерных реакторов.
https://1prime.ru/20260121/tramp-866759729.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82718/79/827187952_272:0:4347:3056_1920x0_80_0_0_c3a3d3e3a8a5da8ebcdd6684465db1e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Нефть, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
18:03 21.01.2026
 
Трамп заявил, что не был сторонником ядерной энергетики

Президент США Трамп заявил, что не был сторонником ядерной энергетики из-за безопасности

© AFP / Brendan SmialowskiПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP / Brendan Smialowski
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признался, что не был сторонником ядерной энергетики из-за вопросов безопасности, но США в этом вопросе достигли значительного прогресса.
"Я не был большим сторонником, потому что мне не нравились риски и опасность, но тот прогресс, которого они (американские ядерщики - ред.) добились в ядерной сфере, невероятен, а улучшения в области безопасности просто впечатляют", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Министерство энергетики Соединенных Штатов в начале января объявило об инвестициях на 2,7 миллиарда долларов на развитие обогащения урана на территории США в течение следующих 10 лет.
Ранее стало известно, что конгресс США намерен создать рабочую группу по переходу на передовые ядерные технологии. Отмечалось, что среди задач рабочей группы - разработка и выполнение стратегии по внедрению передовых коммерческих ядерных технологий, а также выявление энергетических потребностей боевого командования и военной инфраструктуры, которые могут быть удовлетворены с помощью современных ядерных реакторов.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Трамп на ВЭФ в Давосе заявил, что прибыл с феноменальными новостями
17:20
 
ЭкономикаНефтьМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала