Трамп заявил, что не был сторонником ядерной энергетики
Трамп заявил, что не был сторонником ядерной энергетики - 21.01.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что не был сторонником ядерной энергетики
Президент США Дональд Трамп признался, что не был сторонником ядерной энергетики из-за вопросов безопасности, но США в этом вопросе достигли значительного... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T18:03+0300
2026-01-21T18:03+0300
2026-01-21T18:03+0300
экономика
нефть
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82718/79/827187952_0:229:4621:2828_1920x0_80_0_0_5c2fcaf3d7efc140fe0a865b5ceabc27.jpg
ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признался, что не был сторонником ядерной энергетики из-за вопросов безопасности, но США в этом вопросе достигли значительного прогресса. "Я не был большим сторонником, потому что мне не нравились риски и опасность, но тот прогресс, которого они (американские ядерщики - ред.) добились в ядерной сфере, невероятен, а улучшения в области безопасности просто впечатляют", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Министерство энергетики Соединенных Штатов в начале января объявило об инвестициях на 2,7 миллиарда долларов на развитие обогащения урана на территории США в течение следующих 10 лет. Ранее стало известно, что конгресс США намерен создать рабочую группу по переходу на передовые ядерные технологии. Отмечалось, что среди задач рабочей группы - разработка и выполнение стратегии по внедрению передовых коммерческих ядерных технологий, а также выявление энергетических потребностей боевого командования и военной инфраструктуры, которые могут быть удовлетворены с помощью современных ядерных реакторов.
сша
