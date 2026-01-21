https://1prime.ru/20260121/tramp-866761050.html

Трамп заявил, что не был сторонником ядерной энергетики

Трамп заявил, что не был сторонником ядерной энергетики

ДАВОС, 21 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признался, что не был сторонником ядерной энергетики из-за вопросов безопасности, но США в этом вопросе достигли значительного прогресса. "Я не был большим сторонником, потому что мне не нравились риски и опасность, но тот прогресс, которого они (американские ядерщики - ред.) добились в ядерной сфере, невероятен, а улучшения в области безопасности просто впечатляют", - сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Министерство энергетики Соединенных Штатов в начале января объявило об инвестициях на 2,7 миллиарда долларов на развитие обогащения урана на территории США в течение следующих 10 лет. Ранее стало известно, что конгресс США намерен создать рабочую группу по переходу на передовые ядерные технологии. Отмечалось, что среди задач рабочей группы - разработка и выполнение стратегии по внедрению передовых коммерческих ядерных технологий, а также выявление энергетических потребностей боевого командования и военной инфраструктуры, которые могут быть удовлетворены с помощью современных ядерных реакторов.

