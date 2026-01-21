https://1prime.ru/20260121/turizm-866759249.html

"Безвиз" имеет шансы стать словом года в туризме и в 2026 году

"Безвиз" имеет шансы стать словом года в туризме и в 2026 году - 21.01.2026, ПРАЙМ

"Безвиз" имеет шансы стать словом года в туризме и в 2026 году

Слово "безвиз", которое стало словом года в туризме в прошлом году, имеет шанс сохранить этот титул и в 2026 году, заявила в интервью РИА Новости глава... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T17:07+0300

2026-01-21T17:07+0300

2026-01-21T17:07+0300

политика

туризм

бизнес

саудовская аравия

китай

владимир путин

атор

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84229/70/842297052_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_645e70c400ac970b1294dc1823bdf501.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Слово "безвиз", которое стало словом года в туризме в прошлом году, имеет шанс сохранить этот титул и в 2026 году, заявила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Неудивительно, что словом года стал "безвиз". Россия предприняла ряд беспрецедентных шагов, о которых туристическая индустрия не могла даже мечтать. И, насколько я знаю, в 2026 году это слово также имеет все шансы стать словом года, потому что есть планы относительно и других стран", - сказала Ломидзе. По ее словам, в туризме любая отмена ограничений на въезд в страну дает практически мгновенный эффект. "По опыту предыдущих лет можно сказать, что отмена виз сразу увеличивает потоки минимум на 15-30%, а иногда в 2-3 раза, в зависимости от конъюнктуры. Безусловно, это окажет самое положительное влияние на въездной туризм", - сказала глава АТОР. "Мы ожидаем увеличения туристического потока из Китая минимум на 15-30%, а с Саудовской Аравией еще даже до отмены виз, просто на базе запуска прямого авиасообщения, туристический поток вырос больше чем на 30%. И эта тенденция только усилится", - заключила она. Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз. В начале декабря прошлого года Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение о взаимной отмене виз. Как заявлял в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, оно вступит в силу к концу февраля-началу марта 2026 года.

https://1prime.ru/20260121/antalja-866731935.html

саудовская аравия

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, саудовская аравия, китай, владимир путин, атор, рф