"Безвиз" имеет шансы стать словом года в туризме и в 2026 году - 21.01.2026
Политика
"Безвиз" имеет шансы стать словом года в туризме и в 2026 году
"Безвиз" имеет шансы стать словом года в туризме и в 2026 году
2026-01-21T17:07+0300
2026-01-21T17:07+0300
политика
туризм
бизнес
саудовская аравия
китай
владимир путин
атор
рф
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Слово "безвиз", которое стало словом года в туризме в прошлом году, имеет шанс сохранить этот титул и в 2026 году, заявила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Неудивительно, что словом года стал "безвиз". Россия предприняла ряд беспрецедентных шагов, о которых туристическая индустрия не могла даже мечтать. И, насколько я знаю, в 2026 году это слово также имеет все шансы стать словом года, потому что есть планы относительно и других стран", - сказала Ломидзе. По ее словам, в туризме любая отмена ограничений на въезд в страну дает практически мгновенный эффект. "По опыту предыдущих лет можно сказать, что отмена виз сразу увеличивает потоки минимум на 15-30%, а иногда в 2-3 раза, в зависимости от конъюнктуры. Безусловно, это окажет самое положительное влияние на въездной туризм", - сказала глава АТОР. "Мы ожидаем увеличения туристического потока из Китая минимум на 15-30%, а с Саудовской Аравией еще даже до отмены виз, просто на базе запуска прямого авиасообщения, туристический поток вырос больше чем на 30%. И эта тенденция только усилится", - заключила она. Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз. В начале декабря прошлого года Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение о взаимной отмене виз. Как заявлял в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, оно вступит в силу к концу февраля-началу марта 2026 года.
туризм, бизнес, саудовская аравия, китай, владимир путин, атор, рф
Политика, Туризм, Бизнес, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, АТОР, РФ
17:07 21.01.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗагранпаспорт
Загранпаспорт - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Загранпаспорт. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Слово "безвиз", которое стало словом года в туризме в прошлом году, имеет шанс сохранить этот титул и в 2026 году, заявила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Неудивительно, что словом года стал "безвиз". Россия предприняла ряд беспрецедентных шагов, о которых туристическая индустрия не могла даже мечтать. И, насколько я знаю, в 2026 году это слово также имеет все шансы стать словом года, потому что есть планы относительно и других стран", - сказала Ломидзе.
По ее словам, в туризме любая отмена ограничений на въезд в страну дает практически мгновенный эффект. "По опыту предыдущих лет можно сказать, что отмена виз сразу увеличивает потоки минимум на 15-30%, а иногда в 2-3 раза, в зависимости от конъюнктуры. Безусловно, это окажет самое положительное влияние на въездной туризм", - сказала глава АТОР.
"Мы ожидаем увеличения туристического потока из Китая минимум на 15-30%, а с Саудовской Аравией еще даже до отмены виз, просто на базе запуска прямого авиасообщения, туристический поток вырос больше чем на 30%. И эта тенденция только усилится", - заключила она.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
В начале декабря прошлого года Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение о взаимной отмене виз. Как заявлял в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, оно вступит в силу к концу февраля-началу марта 2026 года.
