Товарооборот Туркмении со странами СПЕКА превысил два миллиарда долларов - 21.01.2026
Товарооборот Туркмении со странами СПЕКА превысил два миллиарда долларов
2026-01-21T16:50+0300
2026-01-21T16:50+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
туркмения
сша
ашхабад
оон
АШХАБАД, 21 янв – ПРАЙМ. В прошлом году товарооборот Туркмении со странами-участниками Специальной программы ООН для стран Центральной Азии (СПЕКА) превысил 2,2 миллиарда долларов, заявил заместитель министра финансов и экономики республики Бабанияз Ялаков. "Отрадно, что по итогам 2025 года объем торговли Туркменистана со странами СПЕКА увеличился с большинством государств и составил в целом свыше 2,2 миллиарда долларов США, что на 15% больше по сравнению с 2024 годом", – сказал замминистра на экономическом форуме в Ашхабаде. "По данным Государственного комитета Туркменистана по статистике, доля государств СПЕКА во внешнеторговом обороте Туркменистана в 2025 году составила свыше 11%, тогда как в 2024 году этот показатель находился в районе 9,6%", - добавил он. По его словам, сформировавшаяся положительная динамика в торговле создает прочную основу для дальнейшего укрепления взаимовыгодных связей, в том числе за счет расширения торговых потоков, снижения внутренних и приграничных барьеров, поощрения устойчивого транспорта и улучшения транспортной связанности в регионе. Специальная программа ООН была учреждена 26 марта 1998 года. Государства-участники СПЕКА - Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.
бизнес, мировая экономика, туркмения, сша, ашхабад, оон
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, США, Ашхабад, ООН
16:50 21.01.2026
 
АШХАБАД, 21 янв – ПРАЙМ. В прошлом году товарооборот Туркмении со странами-участниками Специальной программы ООН для стран Центральной Азии (СПЕКА) превысил 2,2 миллиарда долларов, заявил заместитель министра финансов и экономики республики Бабанияз Ялаков.
"Отрадно, что по итогам 2025 года объем торговли Туркменистана со странами СПЕКА увеличился с большинством государств и составил в целом свыше 2,2 миллиарда долларов США, что на 15% больше по сравнению с 2024 годом", – сказал замминистра на экономическом форуме в Ашхабаде.
"По данным Государственного комитета Туркменистана по статистике, доля государств СПЕКА во внешнеторговом обороте Туркменистана в 2025 году составила свыше 11%, тогда как в 2024 году этот показатель находился в районе 9,6%", - добавил он.
По его словам, сформировавшаяся положительная динамика в торговле создает прочную основу для дальнейшего укрепления взаимовыгодных связей, в том числе за счет расширения торговых потоков, снижения внутренних и приграничных барьеров, поощрения устойчивого транспорта и улучшения транспортной связанности в регионе.
Специальная программа ООН была учреждена 26 марта 1998 года. Государства-участники СПЕКА - Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.
