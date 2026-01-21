Товарооборот Туркмении со странами СПЕКА превысил два миллиарда долларов

https://1prime.ru/20260121/turkmeniya-866758789.html
АШХАБАД, 21 янв – ПРАЙМ. В прошлом году товарооборот Туркмении со странами-участниками Специальной программы ООН для стран Центральной Азии (СПЕКА) превысил 2,2 миллиарда долларов, заявил заместитель министра финансов и экономики республики Бабанияз Ялаков. "Отрадно, что по итогам 2025 года объем торговли Туркменистана со странами СПЕКА увеличился с большинством государств и составил в целом свыше 2,2 миллиарда долларов США, что на 15% больше по сравнению с 2024 годом", – сказал замминистра на экономическом форуме в Ашхабаде. "По данным Государственного комитета Туркменистана по статистике, доля государств СПЕКА во внешнеторговом обороте Туркменистана в 2025 году составила свыше 11%, тогда как в 2024 году этот показатель находился в районе 9,6%", - добавил он. По его словам, сформировавшаяся положительная динамика в торговле создает прочную основу для дальнейшего укрепления взаимовыгодных связей, в том числе за счет расширения торговых потоков, снижения внутренних и приграничных барьеров, поощрения устойчивого транспорта и улучшения транспортной связанности в регионе. Специальная программа ООН была учреждена 26 марта 1998 года. Государства-участники СПЕКА - Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.
