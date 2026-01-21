Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в Киеве - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260121/ukraina-866737279.html
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в Киеве
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в Киеве - 21.01.2026, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в Киеве
В Киеве сложилась тревожная ситуация с энергоснабжением, пишет Interia."Недавние российские атаки на Киев вызвали серьезные перебои в подаче электроэнергии,... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T09:57+0300
2026-01-21T09:57+0300
спецоперация на украине
киев
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В Киеве сложилась тревожная ситуация с энергоснабжением, пишет Interia."Недавние российские атаки на Киев вызвали серьезные перебои в подаче электроэнергии, воды и отопления", — говорится в публикации.В материале отмечается, что власти по-прежнему призывают граждан покинуть столицу — до сих пор из Киева эвакуировалось около 600 тысяч человек. Кроме того, проблемы с электричеством вызвали помехи в движении метро, рост цен на такси и образование длинных очередей на остановках общественного транспорта, пишет издание.В начале января глава киевского режима набросился на Кличко с критикой за недостаточную подготовку Киева к авиаударам. Перед этим мэр столицы порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, Кличко назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.В ночь на вторник российская армия нанесла новый мощный удар по предприятиям ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении таких объектов, при этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
https://1prime.ru/20260114/zelenskiy-866468771.html
https://1prime.ru/20251229/putin-866022086.html
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_4d68112cf7cdf729f608b0d4b39ba979.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, всу
Спецоперация на Украине, Киев, ВСУ
09:57 21.01.2026
 
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в Киеве

Interia: российские удары создали тревожную ситуацию в Киеве

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
Киев, Украина. Архивное фото
© Unsplash/Glib Albovsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В Киеве сложилась тревожная ситуация с энергоснабжением, пишет Interia.

"Недавние российские атаки на Киев вызвали серьезные перебои в подаче электроэнергии, воды и отопления", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Зеленский сделал истеричное заявление о конфликте на Украине
14 января, 09:21
В материале отмечается, что власти по-прежнему призывают граждан покинуть столицу — до сих пор из Киева эвакуировалось около 600 тысяч человек. Кроме того, проблемы с электричеством вызвали помехи в движении метро, рост цен на такси и образование длинных очередей на остановках общественного транспорта, пишет издание.

В начале января глава киевского режима набросился на Кличко с критикой за недостаточную подготовку Киева к авиаударам. Перед этим мэр столицы порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, Кличко назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.

В ночь на вторник российская армия нанесла новый мощный удар по предприятиям ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении таких объектов, при этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому
29 декабря 2025, 09:22
 
Спецоперация на УкраинеКиевВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала