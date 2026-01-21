На Западе забили тревогу из-за произошедшего в Киеве

https://1prime.ru/20260121/ukraina-866737279.html

МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В Киеве сложилась тревожная ситуация с энергоснабжением, пишет Interia."Недавние российские атаки на Киев вызвали серьезные перебои в подаче электроэнергии, воды и отопления", — говорится в публикации.В материале отмечается, что власти по-прежнему призывают граждан покинуть столицу — до сих пор из Киева эвакуировалось около 600 тысяч человек. Кроме того, проблемы с электричеством вызвали помехи в движении метро, рост цен на такси и образование длинных очередей на остановках общественного транспорта, пишет издание.В начале января глава киевского режима набросился на Кличко с критикой за недостаточную подготовку Киева к авиаударам. Перед этим мэр столицы порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, Кличко назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.В ночь на вторник российская армия нанесла новый мощный удар по предприятиям ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении таких объектов, при этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не выбирают в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.

