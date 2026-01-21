Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла экспортировала восемь миллионов баррелей нефти по сделке с США - 21.01.2026, ПРАЙМ
Венесуэла экспортировала восемь миллионов баррелей нефти по сделке с США
МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Венесуэла экспортировала около 7,8 миллиона баррелей нефти в рамках сделки с США, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные мониторинга морских судов и документацию венесуэльской нефтяной компании PDVSA. "Объем венесуэльской нефти, экспортированной на данный момент в рамках флагманской сделки с США на сумму 2 миллиарда долларов, составил по состоянию на среду около 7,8 миллиона баррелей", - сказано в сообщении. В январе уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что ее страна заработала 300 миллионов долларов от продажи нефти. Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны имеет хорошее применение для строительства дорог. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
19:07 21.01.2026
 
Венесуэла экспортировала восемь миллионов баррелей нефти по сделке с США

Reuters: Венесуэла экспортировала почти 8 млн баррелей нефти по сделке с США

МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Венесуэла экспортировала около 7,8 миллиона баррелей нефти в рамках сделки с США, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные мониторинга морских судов и документацию венесуэльской нефтяной компании PDVSA.
"Объем венесуэльской нефти, экспортированной на данный момент в рамках флагманской сделки с США на сумму 2 миллиарда долларов, составил по состоянию на среду около 7,8 миллиона баррелей", - сказано в сообщении.
В январе уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что ее страна заработала 300 миллионов долларов от продажи нефти.
Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны имеет хорошее применение для строительства дорог.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
