Курс юаня в начале дня вырос на две копейки
21.01.2026 Рубль в начале торгов среды слабеет к юаню, курс китайской валюты повышается на 2 копейки, до 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды слабеет к юаню, курс китайской валюты повышается на 2 копейки, до 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск рос на 2 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,17 рубля.
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды слабеет к юаню, курс китайской валюты повышается на 2 копейки, до 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск рос на 2 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,17 рубля.