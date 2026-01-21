https://1prime.ru/20260121/yuan-866737582.html

Курс юаня в начале дня вырос на две копейки

Курс юаня в начале дня вырос на две копейки - 21.01.2026, ПРАЙМ

Курс юаня в начале дня вырос на две копейки

Рубль в начале торгов среды слабеет к юаню, курс китайской валюты повышается на 2 копейки, до 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды слабеет к юаню, курс китайской валюты повышается на 2 копейки, до 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск рос на 2 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,17 рубля.

