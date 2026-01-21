Курс юаня к рублю перешел к снижению
Курс юаня на Мосбирже снизился на 5 коп к рублю после небольшого роста на старте
Китайские банкноты. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду утром после небольшого роста на старте переходит к снижению, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.11 мск снижался на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,1 рубля. На старте торгов китайская валюта демонстрировал рост курса на 2 копейки.
Рубль балансирует между двумя силами: продажи валюты от Минфина поддерживают национальную валюту, но растущий спрос импортеров и приближение налогового периода создают встречное давление, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
У пары юань-рубль есть "двойная вершина" с пиками 19 декабря и 6 января, так что рубль вполне может перейти в наступление, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
"Спекулянты на отечественном валютном рынке слабы, и отработать технику им могут помешать экспортеры, объем продаж которых малопредсказуем. С другой стороны, последние вряд ли успели реализовать весь объем долларов и юаней, который остался у них непроданным из-за длинных новогодних каникул", - добавляет эксперт.
В ближайшее время оснований для существенного изменения курса юаня нет: ожидается, что китайская валюта, скорее всего, останется в нижней половине зоны 11-11,5 рубля, прогнозирует Евгений Локтюхов из ПСБ.