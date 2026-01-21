Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю перешел к снижению - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
https://1prime.ru/20260121/yuan-866744901.html
Курс юаня к рублю перешел к снижению
Курс юаня к рублю перешел к снижению - 21.01.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю перешел к снижению
Курс китайской валюты к рублю в среду утром после небольшого роста на старте переходит к снижению, следует из данных Московской биржи. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T11:25+0300
2026-01-21T11:25+0300
китайский юань
рынок
евгений локтюхов
минфин
ук альфа-капитал
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866744743_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_cdce22e60ceab7b8145dd5648946c997.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду утром после небольшого роста на старте переходит к снижению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.11 мск снижался на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,1 рубля. На старте торгов китайская валюта демонстрировал рост курса на 2 копейки. Рубль балансирует между двумя силами: продажи валюты от Минфина поддерживают национальную валюту, но растущий спрос импортеров и приближение налогового периода создают встречное давление, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". У пары юань-рубль есть "двойная вершина" с пиками 19 декабря и 6 января, так что рубль вполне может перейти в наступление, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Спекулянты на отечественном валютном рынке слабы, и отработать технику им могут помешать экспортеры, объем продаж которых малопредсказуем. С другой стороны, последние вряд ли успели реализовать весь объем долларов и юаней, который остался у них непроданным из-за длинных новогодних каникул", - добавляет эксперт. В ближайшее время оснований для существенного изменения курса юаня нет: ожидается, что китайская валюта, скорее всего, останется в нижней половине зоны 11-11,5 рубля, прогнозирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866744743_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6527f838e90e92ba6dc18d6ed5c21b21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, евгений локтюхов, минфин, ук альфа-капитал, псб
Китайский юань, Рынок, Евгений Локтюхов, Минфин, УК Альфа-Капитал, ПСБ
11:25 21.01.2026
 
Курс юаня к рублю перешел к снижению

Курс юаня на Мосбирже снизился на 5 коп к рублю после небольшого роста на старте

© РИА Новости . Александр Юрьев | Перейти в медиабанкКитайские банкноты
Китайские банкноты - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Китайские банкноты. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду утром после небольшого роста на старте переходит к снижению, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.11 мск снижался на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,1 рубля. На старте торгов китайская валюта демонстрировал рост курса на 2 копейки.
Рубль балансирует между двумя силами: продажи валюты от Минфина поддерживают национальную валюту, но растущий спрос импортеров и приближение налогового периода создают встречное давление, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
У пары юань-рубль есть "двойная вершина" с пиками 19 декабря и 6 января, так что рубль вполне может перейти в наступление, отмечает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
"Спекулянты на отечественном валютном рынке слабы, и отработать технику им могут помешать экспортеры, объем продаж которых малопредсказуем. С другой стороны, последние вряд ли успели реализовать весь объем долларов и юаней, который остался у них непроданным из-за длинных новогодних каникул", - добавляет эксперт.
В ближайшее время оснований для существенного изменения курса юаня нет: ожидается, что китайская валюта, скорее всего, останется в нижней половине зоны 11-11,5 рубля, прогнозирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
 
Китайский юаньРынокЕвгений ЛоктюховМинфинУК Альфа-КапиталПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала