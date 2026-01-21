https://1prime.ru/20260121/yuan-866765623.html
Курс юаня на Московской бирже упал ниже 11 рублей впервые с 29 декабря
Курс юаня на Московской бирже упал ниже 11 рублей впервые с 29 декабря - 21.01.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже упал ниже 11 рублей впервые с 29 декабря
Курс юаня усилил падение на Московской бирже ближе к концу торгов и опустился ниже 11 рублей - впервые в этом году, следует из данных Московской биржи. | 21.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Курс юаня усилил падение на Московской бирже ближе к концу торгов и опустился ниже 11 рублей - впервые в этом году, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.13 мск падает на 16 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,99 рубля.
Курс юаня расчетами "завтра" на 18.13 мск падает на 16 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,99 рубля.
Официальный курс юаня на четверг - 11,11 рублей, доллара - 77,52 рублей