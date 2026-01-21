https://1prime.ru/20260121/yuan-866765623.html

Курс юаня на Московской бирже упал ниже 11 рублей впервые с 29 декабря

Курс юаня на Московской бирже упал ниже 11 рублей впервые с 29 декабря

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Курс юаня усилил падение на Московской бирже ближе к концу торгов и опустился ниже 11 рублей - впервые в этом году, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.13 мск падает на 16 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,99 рубля.

