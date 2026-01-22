https://1prime.ru/20260122/abbas-866792246.html

Путин обсудил с Аббасом ситуацию в Газе и создание Совета мира

2026-01-22T14:41+0300

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Палестины Махмуду Аббасу обсудить ситуацию в Газе и инициативу президента США Дональда Трампа по созданию "Совета мира" Переговоры Путина с Аббасом начались в Кремле. Ожидается, что лидеры в ходе встречи обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа. "И, конечно, обсудим сегодня ситуацию, которая на данный момент времени сложилась и в Секторе Газа, и в Палестине, в целом, на израильско-палестинском треке. Поговорим и о инициативах президента Соединенных Штатов по поводу создания новой структуры, которая направлена по тому, что мы видим, прежде всего, на урегулирование ситуации в Палестине, в Секторе Газа", - сказал Путин на встрече с президентом Палестины.

