Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудил с Аббасом ситуацию в Газе и создание Совета мира - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/abbas-866792246.html
Путин обсудил с Аббасом ситуацию в Газе и создание Совета мира
Путин обсудил с Аббасом ситуацию в Газе и создание Совета мира - 22.01.2026, ПРАЙМ
Путин обсудил с Аббасом ситуацию в Газе и создание Совета мира
Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Палестины Махмуду Аббасу обсудить ситуацию в Газе и инициативу президента США Дональда Трампа по созданию... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T14:41+0300
2026-01-22T14:41+0300
россия
палестина
владимир путин
газа
общество
рф
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866790039_0:408:2915:2048_1920x0_80_0_0_400006c8f05d7fbf98d4149e3557c55c.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Палестины Махмуду Аббасу обсудить ситуацию в Газе и инициативу президента США Дональда Трампа по созданию "Совета мира" Переговоры Путина с Аббасом начались в Кремле. Ожидается, что лидеры в ходе встречи обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа. "И, конечно, обсудим сегодня ситуацию, которая на данный момент времени сложилась и в Секторе Газа, и в Палестине, в целом, на израильско-палестинском треке. Поговорим и о инициативах президента Соединенных Штатов по поводу создания новой структуры, которая направлена по тому, что мы видим, прежде всего, на урегулирование ситуации в Палестине, в Секторе Газа", - сказал Путин на встрече с президентом Палестины.
палестина
газа
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866790039_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9b2154ef22864d6db113ba7978231d8e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, палестина, владимир путин, газа, общество , рф, дональд трамп
РОССИЯ, ПАЛЕСТИНА, Владимир Путин, Газа, Общество , РФ, Дональд Трамп
14:41 22.01.2026
 
Путин обсудил с Аббасом ситуацию в Газе и создание Совета мира

Путин предложил Аббасу обсудить ситуацию в Газе и инициативу Трампа создания Совета мира

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Москве
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Палестины Махмуду Аббасу обсудить ситуацию в Газе и инициативу президента США Дональда Трампа по созданию "Совета мира"
Переговоры Путина с Аббасом начались в Кремле. Ожидается, что лидеры в ходе встречи обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа.
"И, конечно, обсудим сегодня ситуацию, которая на данный момент времени сложилась и в Секторе Газа, и в Палестине, в целом, на израильско-палестинском треке. Поговорим и о инициативах президента Соединенных Штатов по поводу создания новой структуры, которая направлена по тому, что мы видим, прежде всего, на урегулирование ситуации в Палестине, в Секторе Газа", - сказал Путин на встрече с президентом Палестины.
 
РОССИЯПАЛЕСТИНАВладимир ПутинГазаОбществоРФДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала