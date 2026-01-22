https://1prime.ru/20260122/analitiki-866775673.html

Аналитики оценили перспективы покупки Гренландии США

Аналитики оценили перспективы покупки Гренландии США

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Гренландия выглядит для США идеальным источником природных богатств, вместе с тем обладание островом сулит американской экономике массу проблем: дальнейшее ухудшение торгового партнерства с Европой и имиджа доллара в мире, а также подрыв спроса на долговые ценные бумаги, рассказали РИА Новости опрошенные аналитики. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. "На бумаге Гренландия кажется идеальным источником сырья. Однако при оценке экономического эффекта на основе открытых источников решение о "покупке" Гренландии кажется неоднозначным", - прокомментировал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. По его словам, оценивая потенциальную сделку, стоит учитывать потери от ухудшения отношений с ЕС, а значит нарушение торговых потоков и необходимость переориентации взаимных закупок товаров и услуг. "Кроме того, агрессивная внешняя политика может негативно сказаться на иностранном спросе на долговые бумаги США, что чревато увеличением стоимости обслуживания госдолга. Еще одним негативным фактором может выступить давление на доллар и его ослабление относительно других мировых валют", - добавляет эксперт. Кроме того, владение Гренландией станет дополнительной нагрузкой на бюджет США. "Хотя эта нагрузка даже при увеличении Штатами финансирования Гренландии в два или три раза от датских показателей будет мизерной в масштабах американского бюджета", - напоминает аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Сегодня, по его оценке, дотации Датского королевства в пользу Гренландии эквивалентны лишь около 0,01% от расходов федерального бюджета США. Не стоит забывать, подчеркивает аналитик, что и процесс покупки тоже ляжет на бюджет: озвучиваемые цифры порядка 700 миллиардов долларов за Гренландию – это около 10,5% расходной части федерального бюджета Штатов, что также эквивалентно порядка 2,6% их ВВП. На прошлой неделе издание NBC News со ссылкой на источники сообщило, что стоимость возможной покупки Гренландии Соединенными Штатами может достичь 700 миллиардов долларов. Разумеется, обладание островом несет и выгоды для США в виде природных ресурсов, новых торговых маршрутов и усиления военного присутствия в Арктическом регионе. "В перспективе контроль над Гренландией может позволить США создать альтернативу Северному морскому пути и оказывать стратегическое давление на транспортную инфраструктуру, что также отразится на экономике страны", - обращает внимание финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

