В АТОР рассказали о туристическом потоке из Китая в Россию
2026-01-22T02:56+0300
туризм
бизнес
экономика
китай
кнр
индия
атор
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Китайские путешественники обеспечивают 50% въездного туристического потока в Россию, в 2026 году его доля будет расти, рассказала в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
Россия и Китай еще в августе 2023 года запустили механизм групповых безвизовых туристических поездок. А в прошлом году фактически заработал взаимный безвизовый режим между странами, пока он действует до середины сентября текущего года.
"Основной рынок – это, конечно, граждане КНР. Это более 50% туристического потока. Мы предполагаем, что в 2026 году доля китайских туристов увеличится", - сказала Ломидзе.
По ее словам, большую долю стали занимать туристы из арабских стран.
"Следующая группа – это Индия, страны Южной, Юго-Восточной Азии, Таиланд, Малайзия, Индонезия. Отсюда мы ожидаем существенное увеличение туристического потока", - добавила Ломидзе.
