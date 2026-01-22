https://1prime.ru/20260122/ator-866778152.html

В АТОР рассказали о туристическом потоке из Китая в Россию

В АТОР рассказали о туристическом потоке из Китая в Россию - 22.01.2026, ПРАЙМ

В АТОР рассказали о туристическом потоке из Китая в Россию

Китайские путешественники обеспечивают 50% въездного туристического потока в Россию, в 2026 году его доля будет расти, рассказала в интервью РИА Новости глава... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T02:56+0300

2026-01-22T02:56+0300

2026-01-22T02:56+0300

туризм

бизнес

экономика

китай

кнр

индия

атор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866778152.jpg?1769039775

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Китайские путешественники обеспечивают 50% въездного туристического потока в Россию, в 2026 году его доля будет расти, рассказала в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. Россия и Китай еще в августе 2023 года запустили механизм групповых безвизовых туристических поездок. А в прошлом году фактически заработал взаимный безвизовый режим между странами, пока он действует до середины сентября текущего года. "Основной рынок – это, конечно, граждане КНР. Это более 50% туристического потока. Мы предполагаем, что в 2026 году доля китайских туристов увеличится", - сказала Ломидзе. По ее словам, большую долю стали занимать туристы из арабских стран. "Следующая группа – это Индия, страны Южной, Юго-Восточной Азии, Таиланд, Малайзия, Индонезия. Отсюда мы ожидаем существенное увеличение туристического потока", - добавила Ломидзе.

китай

кнр

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, китай, кнр, индия, атор