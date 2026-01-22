Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АТОР рассказали о туристическом потоке из Китая в Россию - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260122/ator-866778152.html
В АТОР рассказали о туристическом потоке из Китая в Россию
В АТОР рассказали о туристическом потоке из Китая в Россию - 22.01.2026, ПРАЙМ
В АТОР рассказали о туристическом потоке из Китая в Россию
Китайские путешественники обеспечивают 50% въездного туристического потока в Россию, в 2026 году его доля будет расти, рассказала в интервью РИА Новости глава... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T02:56+0300
2026-01-22T02:56+0300
туризм
бизнес
экономика
китай
кнр
индия
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866778152.jpg?1769039775
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Китайские путешественники обеспечивают 50% въездного туристического потока в Россию, в 2026 году его доля будет расти, рассказала в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. Россия и Китай еще в августе 2023 года запустили механизм групповых безвизовых туристических поездок. А в прошлом году фактически заработал взаимный безвизовый режим между странами, пока он действует до середины сентября текущего года. "Основной рынок – это, конечно, граждане КНР. Это более 50% туристического потока. Мы предполагаем, что в 2026 году доля китайских туристов увеличится", - сказала Ломидзе. По ее словам, большую долю стали занимать туристы из арабских стран. "Следующая группа – это Индия, страны Южной, Юго-Восточной Азии, Таиланд, Малайзия, Индонезия. Отсюда мы ожидаем существенное увеличение туристического потока", - добавила Ломидзе. 
китай
кнр
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, китай, кнр, индия, атор
Туризм, Бизнес, Экономика, КИТАЙ, КНР, ИНДИЯ, АТОР
02:56 22.01.2026
 
В АТОР рассказали о туристическом потоке из Китая в Россию

Глава АТОР Ломидзе: Китай обеспечивает 50% въездного туристического потока в Россию

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Китайские путешественники обеспечивают 50% въездного туристического потока в Россию, в 2026 году его доля будет расти, рассказала в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
Россия и Китай еще в августе 2023 года запустили механизм групповых безвизовых туристических поездок. А в прошлом году фактически заработал взаимный безвизовый режим между странами, пока он действует до середины сентября текущего года.
"Основной рынок – это, конечно, граждане КНР. Это более 50% туристического потока. Мы предполагаем, что в 2026 году доля китайских туристов увеличится", - сказала Ломидзе.
По ее словам, большую долю стали занимать туристы из арабских стран.
"Следующая группа – это Индия, страны Южной, Юго-Восточной Азии, Таиланд, Малайзия, Индонезия. Отсюда мы ожидаем существенное увеличение туристического потока", - добавила Ломидзе. 
 
ЭкономикаТуризмБизнесКИТАЙКНРИНДИЯАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала